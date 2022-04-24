Оперативне командування "Південь" повідомило, що росіяни намагалися безрезультатно провести штурмові дії у напрямку Олександрівки та Таврійського. Також ворог зробив невдалу спробу заволодіти Миколаївкою.

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Нанесенням вогневого ураження артилерією загальної підтримки угруповання атаки противника відбито. Наші підрозділи з позицій спостережних постів відновили контроль над 8 населеними пунктами Херсонської області,

– мовиться у повідомленні.

Українським героям вдалося знищили 74 окупантів та 13 одиниць техніки. Мовиться про:

2 танки;

систему реактивного залпового вогню;

6 одиниць броньованої та інженерної техніки;

4 БПЛА-розвідники.

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