Оперативное командование "Юг" сообщило, что россияне пытались безрезультатно провести штурмовые действия в направлении Александровки и Таврического. Также враг предпринял неудачную попытку завладеть Николаевкой.
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Нанесением огневого поражения артиллерией общей поддержки группировки атаки противника отражены. Наши подразделения с позиций наблюдательных постов возобновили контроль над 8 населенными пунктами Херсонской области,
– говорится в сообщении.
Украинским героям удалось уничтожить 74 оккупантов и 13 единиц техники. Речь идет о:
- 2 танках;
- системе реактивного залпового огня;
- 6 единицах бронированной и инженерной техники;
- 4 БПЛА-разведчиках.
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