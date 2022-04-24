Оперативное командование "Юг" сообщило, что россияне пытались безрезультатно провести штурмовые действия в направлении Александровки и Таврического. Также враг предпринял неудачную попытку завладеть Николаевкой.

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Нанесением огневого поражения артиллерией общей поддержки группировки атаки противника отражены. Наши подразделения с позиций наблюдательных постов возобновили контроль над 8 населенными пунктами Херсонской области,

– говорится в сообщении.

Украинским героям удалось уничтожить 74 оккупантов и 13 единиц техники. Речь идет о:

2 танках;

системе реактивного залпового огня;

6 единицах бронированной и инженерной техники;

4 БПЛА-разведчиках.

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