59-й день противостояния русским оккупантам выдался тяжелым. Враг не прекращает наносить ракетные и бомбовые удары по нашим городам, но наши герои делают все возможное и невозможное, чтобы помешать врагу воплотить свои преступные планы.

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Поражение воздушных целей врага

Воздушные силы вместе с Сухопутными войсками 23 апреля поразили 17 целей россиян. В частности, они ликвидировали 3 самолета, 5 крылатых ракет и 9 БПЛА "Орлан-10".

Наши защитники продолжают защиту воздушного пространства и готовы уничтожать оккупантов вместе с их техникой.

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