59-й день протистояння російським окупантам видався важким. Ворог не припиняє завдавати ракетних та бомбових ударів по наших містах, але наші герої роблять усе можливе та неможливе, щоб завадити ворогу втілити свої злочинні плани.

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Ураження повітряних цілей ворога

Повітряні сили разом із Сухопутними військами 23 квітня вразили 17 цілей росіян. Зокрема, вони ліквідували 3 літаки, 5 крилатих ракет та 9 БПЛА "Орлан-10".

Наші захисники продовжують захист повітряного простору та готові нищити окупантів разом з їхньою технікою.

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