Об этом в строительстве от 13 мая сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины. В то же время, по данным ведомства, российские войска по-прежнему обстреливают украинские подразделения в отдельных населенных пунктах.

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Ситуация на Слобожанском направлении

Основные усилия противника сосредотачивается на обеспечении отхода своих подразделений от города Харькова и недопущении выхода подразделений Сил обороны в тыл русской группировки войск, сосредоточенной в районе города Изюм.

Подразделения противника обстреливали позиции наших войск в районах населенных пунктов: