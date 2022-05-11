Як повідомляють у Державній прикордонній службі України, загарбники переконливо зазначили, що вони не з якоїсь квазіреспубліки, а з Луганської області України.

Читайте також Намагались втекти від окупації: на Харківщині на розтяжці підірвалися дві жінки

Навіть бойовики із так званих "ЛДНР" не вірять в існування квазіреспублік

З відео видно, що на питання українських захисників, перелякані прибічники "русского миру" швидко "перевзуваються" та розповідають, що Луганськ – це Україна. Схоже, вони або не до кінця вірять в ідею за яку вбивають земляків, або ж роблять це під примусом російських загарбників, які не залишили їм вибору.

Полонені назвалися жителями Красного Луча: дивіться відео

У відомстві додали, що напередодні Сили оборони України звільнили від окупантів п’ять населених пунктів, звідки ворог з мінометів та ствольної артилерії обстрілював житлові масиви Харкова. В цих боях зведений загін прикордонників завдав ворогові втрат не лише у живій силі, але й в бронетехніці.

Вцілілі у бою техніка озброєння та боєкомплект загарбників тепер служитиме за призначенням, але на боці добра,

– додали прикордонники.

Нові трофеї / Фото Державна прикордонна служба України

Ситуація на Харківщині

За даними Генштабу, ворог здійснює ведення розвідки підрозділів Сил оборони на північ та північний-схід від міста Харків. Водночас на Ізюмському напрямку росіяни намагаються атакувати українські підрозділи. Водночас загарбники продовжують підготовку до наступу на Ізюмському напрямку. Для цього росіяни задіяли угруповання зі складу окремих підрозділів 1-ї танкової армії та 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу, 29-ї, 35-ї, 36-ї загальновійськових армій та 68-го армійського корпусу Східного військового округу.

Наразі ситуація в Харківській області суттєво загострилася. Обстрілів стало набагато більше. Зокрема через оборону російських військ, які намагаються втримати позиції. Проте кількість деокупованих територій свідчить, що їм вдається слабо. Так, завдяки успішному наступу 92-ї механізованої бригади та інших українських підрозділів вдалося звільнити село Циркуни, що на Харківщині.

Окрім цього, ЗСУ повідомили про звільнення ще чотирьох населених пунктів на харківському напрямку. Мовиться про:

Верхній Салтів;

Змулівка;

Байрак;

Рубіжне.

У своєму зверненні Зеленський додав, що ЗСУ роблять все, щоб звільнити також Херсон, Мелітополь, Бердянськ, Маріуполь та всіх інші українські території та закликав українців не проявляти надмірних емоцій, оскільки зараз вони можуть зіграти проти нас.

Раніше – Харків знову обстріляли з артилерії і ракет: які райони постраждали: дивіться відео