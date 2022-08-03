Стерв'ятники злетілися на чуже

За її словами, у захопленій квартирі зараз мешкають сторонні (мабуть, бойовики, бо на фото є зброя). На своїй сторінці в інстаграмі вона виклала фото із чужого захопленого житла.

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"Якщо хтось знає господарів цієї розкоші, прошу передати їм, що з 8 червня я є "коменданткою" їхньої квартири. Нині у ній тимчасово живуть", – написала прихильниця кадирова.

російські окупанти та їх посіпака захопили квартиру української родини в Рубіжному / Фото з телеграм-каналу "Сеятель ветра"

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"Порятунок" по-кадировськи

Власники квартири відреагували на інформацію про захоплення їхнього житла: "Новини не з приємних, але моя сім'я жива та здорова, а це головне. Матеріальне – наживне. Сподіваюся, затишно жити у нашій квартирі!" – написала господиня у коментарі.

Уся суть "русского міра". Під гаслами захисту населення Донбасу це саме населення грабують кадировські бандити. А професійні російські "патріоти" радо цьому аплодують.

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