Стервятники слетелись на чужое

По ее словам, в захваченной квартире сейчас живут посторонние (видимо, боевики, потому что на фото есть оружие). На своей странице в инстаграме она выложила фото из захваченного чужого жилья.

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"Если кто-то знает хозяев этой роскоши, прошу передать им, что с 8 июня я являюсь "коменданткой" их квартиры. Сейчас в ней временно живут", – написала поклонница кадырова.

российские оккупанты и их прихвостни захватили квартиру украинской семьи в Рубежном / Фото с телеграм-канала "Сеятель ветра"

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"Спасение" по-кадыровски

Владельцы квартиры отреагировали на информацию о захвате их жилья: "Новости не из приятных, но моя семья жива и здорова, а это главное. Материальное – наживное. Надеюсь, уютно жить в нашей квартире!" – написала хозяйка в комментарии.

Вся суть "русского мира". Под лозунгами защиты населения Донбасса это самое население грабят кадыровские бандиты. А профессиональные российские "патриоты" радостно этому аплодируют.

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