Стервятники слетелись на чужое
Главное "Адвокату" путина следует насторожиться после безумных заявлений медведева
"Если кто-то знает хозяев этой роскоши, прошу передать им, что с 8 июня я являюсь "коменданткой" их квартиры. Сейчас в ней временно живут", – написала поклонница кадырова.
российские оккупанты и их прихвостни захватили квартиру украинской семьи в Рубежном / Фото с телеграм-канала "Сеятель ветра"
Рекомендуем Битва за Донбасс подходит к концу: что будет дальше
"Спасение" по-кадыровски
Владельцы квартиры отреагировали на информацию о захвате их жилья: "Новости не из приятных, но моя семья жива и здорова, а это главное. Материальное – наживное. Надеюсь, уютно жить в нашей квартире!" – написала хозяйка в комментарии.
Вся суть "русского мира". Под лозунгами защиты населения Донбасса это самое население грабят кадыровские бандиты. А профессиональные российские "патриоты" радостно этому аплодируют.
Важно – как выглядит Северодонецк после "освободителей": смотрите видео