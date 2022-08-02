Новим переломним моментом стане Херсон

Тим часом битва за Донбас добігає кінця, принаймні її активна фаза. Ворог зосередив свої останні зусилля на спробах захопити Бахмут, а на інших донбаських напрямках значно знизив активність.

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Росіяни перекидають свої основні сили на південь, щоб "захистити" окупований Херсон та спробувати організувати там контрнаступ, щоб зупинити просування ЗСУ. Я сподіваюсь, що Бахмут ми відстоїмо, а Херсон звільнимо у найближчі тижні.

Тернистий шлях веде до перемоги

Так, ми виснажені. Так, у нас теж багато втрат та поранених. Так, техніки мало, а снарядів радянських калібрів майже не залишилось. Натовські системи кращі, але їх теж ще недостатньо.

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Але жоден боєць не сумнівається, що ми переможемо. Кожен готовий робити все, щоб ця перемога настала якомога швидше. Ми вже не програли, і ми обов'язково переможемо. Слава Україні!

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