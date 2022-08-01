Незламне місто
За п'ятьох на зупинці, у Мико. За "Азовсталь". За Бородянку. За Сєвєр. За Оленівку. За все і в потрійному рахунку.
Важливе Як Україна отримала велику допомогу від маленького балканського друга
Наслідки обстрілу зупинки громадського транспорту в Миколаєві / Колаж 24 каналу
Там такі хлопці служать – діаманти, а не хлопці. Там у Мико такий сволочний характер, що я не можу перестати його любити.
Ситуація складна. Випускай із зубів Vogue, нам треба протриматися мінімум до весни. Я серйозно.
До теми – окупанти щоночі продовжують накривати Миколаїв щільним вогнем: дивіться відео