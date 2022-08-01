Несокрушимый город

За пятерых на остановке, в Нико. За "Азовсталь". За Бородянку. За Север. За Еленовку. За все и в тройном размере.

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А за Нико ты не волнуйся. Николаев им даст такой п***ы, что они ох***т больше, чем в первый раз. Там такие люди живут – ты бы видел.



Последствия обстрела остановки общественного транспорта в Николаеве / Коллаж 24 канала

Там такие ребята служат – бриллианты, а не ребята. Там у Нико такой сволочной характер, что я не могу перестать его любить.

Ситуация сложная. Выпускай из зубов Vogue, нам нужно продержаться минимум до весны. Я серьезно.

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