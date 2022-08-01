Македонское дежавю

Только недавно эта страна стала членом НАТО, а до этого годами не могла стать, потому что им, как и нам, не дали План действий относительно членства на том легендарном саммите НАТО в Бухаресте в 2008-м. Тогда грекам не подошло их название, и еще годами тянулся процесс вступления.

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Так же тяжело эта страна двигается в ЕС. Постепенно соседей по бывшей Югославии принимают, часть географических соседей уже там. Но там уже ср*чи с соседями-болгарами по языковому вопросу.

В свое время история этого молодого государства едва не оборвалась на самом взлете. Все помните многочисленные югославские войны. И вот в конце 90-х свои права там начинают активно качать албанцы и соседние косовские албанцы. В страну перебираются косовские беженцы. Непонятные "зеленые человечки" кошмарят пограничные села. Постепенно все переходит в вооруженное противостояние (2001 год).

Украинский Эрдоган

Местные власти ищут помощь, но НАТО ищет на карте Македонию + плотоядные соседи каждый со своим видением будущего Македонии. И здесь на помощь приходит не Иво Бобул, а Леонид Кучма, который перебрасывает / продает / отдает македонцам несколько боевых вертолетов и самолетов + модернизированную бронетехнику. Этого хватило, чтобы подавить албанский мятеж, и страна не превратилась в очередное балканское побоище.

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россияне тогда странно молчали, потому что, видимо, надеялись на дестабилизацию региона. НАТО жевало сопли и играло в свою игру. Греки потирали руки, албанцы с прищуром смотрели на карту, косовары пытались расширить границы тогда еще не признанного государства. Кучма тогда – это как Эрдоган сейчас, который продает Украине "Байрактары", пока другие долго думают.

Знакомые македонцы до сих пор при встрече вспоминают мне эту историю. Так далекие украинцы вошли в историю далекой Македонии. Прошли годы, и они дают нам танки. Спасибо!

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