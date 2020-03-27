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      Северная Македония официально стала 30 членом НАТО

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      Северная Македония с 27 марта 2020 года официально является членом НАТО. Балканское государство стало 30 членом Североатлантического альянса.

      Произошло это после того, как Северная Македония передала Государственному департаменту США полностью ратифицированный протокол о присоединении. Об этом сообщает издание Sitel.

      Интересно Премьер Северной Македонии подал в отставку из-за провала переговоров о вступлении в ЕС

      Интересно, что для того, чтобы какая-то страна стала членом НАТО, нужна ратификация всех членов. Этот процесс несколько усложнился из-за пандемии коронавируса, а последней страной, которая предоставила свое согласие, была Испания, где как раз свирепствует эпидемия.

      В Брюсселе перед штаб-квартирой Альянса уже подняли флаг нового члена, а государственный секретарь США Майк Помпео поздравил Северную Македонию с этим важным днем.

      Сегодня поздравляем 30-го члена НАТО, который отметил свою приверженность Альянсу. Мы также подтверждаем свою приверженность договору коллективной обороны,
      – отметил Помпео в своем твиттере.

      Путь Северной Македонии в НАТО: коротко

      Впервые идея пригласить Северную Македонию была в НАТО еще в 2008 году. Впрочем, тогда ее заблокировала Греция, поскольку между странами существовал спор из-за названия "Македония".

      Впоследствии македонская власть, как и украинская, внесла курс на ЕС и НАТО в конституцию государства. За более чем 10 лет государство изменило собственное название, а в 2019 году снова начала процесс евроатлантической интеграции.

      В феврале 2019 года был подписан протокол о присоединении Северной Македонии в Альянс. За год его ратифицировал местный парламент, а в марте 2020 года и все члены НАТО.

      К слову, вступление Северной Македонии в Европейский Союз пока заблокировано. Все из-за позиции Франции, Нидерландов и Дании.

       

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости политики Македония Майк Помпео НАТО
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