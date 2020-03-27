Северная Македония официально стала 30 членом НАТО
Северная Македония с 27 марта 2020 года официально является членом НАТО. Балканское государство стало 30 членом Североатлантического альянса.
Произошло это после того, как Северная Македония передала Государственному департаменту США полностью ратифицированный протокол о присоединении. Об этом сообщает издание Sitel.
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Интересно, что для того, чтобы какая-то страна стала членом НАТО, нужна ратификация всех членов. Этот процесс несколько усложнился из-за пандемии коронавируса, а последней страной, которая предоставила свое согласие, была Испания, где как раз свирепствует эпидемия.
В Брюсселе перед штаб-квартирой Альянса уже подняли флаг нового члена, а государственный секретарь США Майк Помпео поздравил Северную Македонию с этим важным днем.
Сегодня поздравляем 30-го члена НАТО, который отметил свою приверженность Альянсу. Мы также подтверждаем свою приверженность договору коллективной обороны,
– отметил Помпео в своем твиттере.
Путь Северной Македонии в НАТО: коротко
Впервые идея пригласить Северную Македонию была в НАТО еще в 2008 году. Впрочем, тогда ее заблокировала Греция, поскольку между странами существовал спор из-за названия "Македония".
Впоследствии македонская власть, как и украинская, внесла курс на ЕС и НАТО в конституцию государства. За более чем 10 лет государство изменило собственное название, а в 2019 году снова начала процесс евроатлантической интеграции.
В феврале 2019 года был подписан протокол о присоединении Северной Македонии в Альянс. За год его ратифицировал местный парламент, а в марте 2020 года и все члены НАТО.
К слову, вступление Северной Македонии в Европейский Союз пока заблокировано. Все из-за позиции Франции, Нидерландов и Дании.
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