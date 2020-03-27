Північна Македонія офіційно стала 30 членом НАТО

Північна Македонія з 27 березня 2020 року офіційно є членом НАТО. Балканська держава стала 30 членом Північноатлантичного альянсу.

Відбулося це після того, як Північна Македонія передала Державному департаменту США повністю ратифікований протокол про приєднання. Про це повідомляє видання Sitel.

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Цікаво, що для того, аби якась країна стала членом НАТО, потрібна ратифікація усіх інших членів Альянсу. Цей процес дещо ускладнився через пандемію коронавірусу, а останньою країною, яка надала свою згоду, була Іспанія, де саме вирує епідемія.

У Брюсселі перед штаб-квартирою Альянсу вже підняли прапор нового члена, а державний секретар США Майк Помпео привітав Північну Македонію з цим важливим днем.

Сьогодні вітаємо 30-го члена НАТО, який відзначив свою прихильність Альянсу. Ми також підтверджуємо свою прихильність договору колективної оборони,

– наголосив Помпео у своєму твіттері.

Шлях Північної Македонії до НАТО: коротко

Вперше ідея запросити Північну Македонію була у НАТО ще у 2008 році. Втім тоді її заблокувала Греція, оскільки між країнами існувала суперечка через назву "Македонія".

Згодом македонська влада, як і українська, внесла курс на ЄС і НАТО до конституції держави. За понад 10 років держава змінила власну назву, а у 2019 році знову розпочала процес євроатлантичної інтеграції.

У лютому 2019 року було підписано протокол про приєднання Північної Македонії о Альянсу. За рік його ратифікував місцевий парламент, а у березні 2020 року і всі члени НАТО.

До слова, вступ Північної Македонії до Європейського Союзу наразі заблокований. Усе через позиції Франції, Нідерландів і Данії.