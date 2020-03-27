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      Північна Македонія офіційно стала 30 членом НАТО

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      Північна Македонія приєдналася до НАТО

      Північна Македонія з 27 березня 2020 року офіційно є членом НАТО. Балканська держава стала 30 членом Північноатлантичного альянсу.

      Відбулося це після того, як Північна Македонія передала Державному департаменту США повністю ратифікований протокол про приєднання. Про це повідомляє видання Sitel.

      Цікаво Прем'єр Північної Македонії подав у відставку через провал переговорів про вступ до ЄС

      Цікаво, що для того, аби якась країна стала членом НАТО, потрібна ратифікація усіх інших членів Альянсу. Цей процес дещо ускладнився через пандемію коронавірусу, а останньою країною, яка надала свою згоду, була Іспанія, де саме вирує епідемія.

      У Брюсселі перед штаб-квартирою Альянсу вже підняли прапор нового члена, а державний секретар США Майк Помпео привітав Північну Македонію з цим важливим днем.

      Сьогодні вітаємо 30-го члена НАТО, який відзначив свою прихильність Альянсу. Ми також підтверджуємо свою прихильність договору колективної оборони,
      – наголосив Помпео у своєму твіттері.

      Шлях Північної Македонії до НАТО: коротко

      Вперше ідея запросити Північну Македонію була у НАТО ще у 2008 році. Втім тоді її заблокувала Греція, оскільки між країнами існувала суперечка через назву "Македонія".

      Згодом македонська влада, як і українська, внесла курс на ЄС і НАТО до конституції держави. За понад 10 років держава змінила власну назву, а у 2019 році знову розпочала процес євроатлантичної інтеграції.

      У лютому 2019 року було підписано протокол про приєднання Північної Македонії о Альянсу. За рік його ратифікував місцевий парламент, а у березні 2020 року і всі члени НАТО.

      До слова, вступ Північної Македонії до Європейського Союзу наразі заблокований. Усе через позиції Франції, Нідерландів і Данії.

       

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини політики Македонія Майк Помпео НАТО
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