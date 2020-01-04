Прем'єр Північної Македонії подав у відставку через провал переговорів про вступ до ЄС

Голова уряду Північної Македонії Зоран Заєв написав заяву про відставку. Тепер країною керуватиме тимчасовий уряд аж до позачергових парламентських виборів. Головною причиною такого кроку стало невиконання обіцянки про вступ країни до Європейського Союзу.

Прем'єр Північної Македонії, як і обіцяв, подав у відставку 3 січня. Про це розповіло місцеве видання Beta News Agency.

Читайте також: Запрацював безвіз між Україною та Північною Македонією

"Я підписав заяву про звільнення відповідно до домовленості та згідно з законом про уряд", – заявив Заєв.

Цього ж дня парламент більшістю голосів затвердив відставку уряду та призначив дострокові парламентські вибори на 12 квітня 2020 року.

Провал перемовин про вступ до ЄС: передісторія

Зоран Заєв очолював уряд Північної Македонії з 2017 – 2 роки й 7 місяців. Наріжним каменем його програми були євроінтеграційні прагнення країни.

Саме заради членства у ЄС Заєв ініціював розв'язання конфлікту з Грецією. Адже греки відмовлялися визнавати назву країни Македонія та блокували євроінтеграційні прагнення македонців.

Після тривалих перемовин, протестів та референдуму назву країни нарешті погодили: Колишня Югославська Республіка Македонія з лютого 2019 року стала Північною Македонією.

Це мало б розблокувати процес перемовин про вступ країни до Євросоюзу. Однак Європейська Рада у Брюсселі 15 жовтня 2019 року не погодила початок переговорів про членство в ЄС з Албанією і Північною Македонією.

Франція, Нідерланди та Данія виступили проти – вони вважають, що ці країни зробили недостатньо перетворень для такого кроку.

Про початок переговорів про вступ до ЄС рішення Євроради повинне буди одностайним, чого досягти не вдалося. Північна Македонія, нагадаємо, з 2005 року є кандидатом на вступ до ЄС.

При цьому, зауважимо, 2 грудня 2019 року США ратифікували угоду про приєднання Північної Македонії до НАТО. Тепер ця країна претендує, аби стати тридцятим членом Альянсу.