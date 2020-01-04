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      Премьер Северной Македонии подал в отставку из-за провала переговоров о вступлении в ЕС

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      Меркель не поддержала Заева по вступлению Северной Македонии в Евросоюз / Фото Vlada MK

      Председатель правительства Северной Македонии Зоран Заев написал заявление об отставке. Теперь страной будет руководить временное правительство до внеочередных парламентских выборов. Главной причиной такого шага стало невыполнение обещания о вступлении страны в Европейский Союз.

      Премьер Северной Македонии, как и обещал, подал в отставку 3 января. Об этом рассказало местное издание Beta News Agency.

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      "Я подписал заявление об увольнении согласно договоренности и в соответствии с законом о правительстве", – заявил Заев.

      В этот же день парламент большинством голосов утвердил отставку правительства и назначил досрочные парламентские выборы на 12 апреля 2020 года.

      Провал переговоров о вступлении в ЕС: предыстория

      • Зоран Заев возглавлял правительство Северной Македонии с 2017 – 2 года и 7 месяцев. Краеугольным камнем его программы были евроинтеграционные стремления страны. 
      • Именно ради членства в ЕС Заев инициировал решение конфликта с Грецией. Ведь греки отказывались признавать название страны Македония и блокировали евроинтеграционные попытки македонцев.
      • После длительных переговоров, протестов и референдума название страны наконец согласовали: Бывшая Югославская Республика Македония с февраля 2019 стала Северной Македонией.
      • Это должно было разблокировать процесс переговоров о вступлении страны в Евросоюз. Однако Европейский Совет в Брюсселе 15 октября 2019 не согласовал начало переговоров о членстве в ЕС с Албанией и Северной Македонией.
      • Франция, Нидерланды и Дания выступили против – они считают, что эти страны сделали недостаточно преобразований для такого шага.

      О начале переговоров о вступлении в ЕС решение Евросовета должно буди единодушным, чего достичь не удалось. Северная Македония, напомним, с 2005 года является кандидатом на вступление в ЕС.

      При этом, заметим, 2 декабря 2019 США ратифицировали соглашение о присоединении Северной Македонии к НАТО. Теперь эта страна претендует, чтобы стать тридцатым членом Альянса.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Евросоюз Европа Македония
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