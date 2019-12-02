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      США ратифицировали присоединение к НАТО нового члена

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      США ратифицировали присоединение Северной Македонии к НАТО / usa.greekreporter.com

      США ратифицировали соглашение о присоединении Северной Македонии в Североатлантический альянс. Государство претендует на то, чтобы стать тридцатым членом НАТО.

      О ратификации протокола в своем твиттере сообщил государственный секретарь США Майк Помпео.

      К слову: Переговоры о вступлении Северной Македонии и Албании в ЕС сорван: когда они восстановятся

      Приятно объявить, что США ратифицировали присоединение Северной Македонии в НАТО. Мы на шаг ближе к тому, чтобы поздравить государство как 30 члена Альянса,
      – сообщил Помпео.

      Что известно о вступлении Северной Македонии в НАТО?
      В среду, 6 февраля, послы стран-членов НАТО подписали протокол о присоединении Македонии к Альянсу. Теперь его должна ратифицировать каждая страна-член блока.

      Для того, чтобы стать членом Альянса, Республика Северная Македония даже сменила название. Ранее она называлась просто Македонией, из-за возникавших споров с Грецией, которая и блокировала вступление государства в НАТО.

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости политики НАТО Майк Помпео Новости США Македония
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