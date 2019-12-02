США ратифицировали присоединение к НАТО нового члена

США ратифицировали соглашение о присоединении Северной Македонии в Североатлантический альянс. Государство претендует на то, чтобы стать тридцатым членом НАТО.

О ратификации протокола в своем твиттере сообщил государственный секретарь США Майк Помпео.

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Приятно объявить, что США ратифицировали присоединение Северной Македонии в НАТО. Мы на шаг ближе к тому, чтобы поздравить государство как 30 члена Альянса,

– сообщил Помпео.

Что известно о вступлении Северной Македонии в НАТО?

В среду, 6 февраля, послы стран-членов НАТО подписали протокол о присоединении Македонии к Альянсу. Теперь его должна ратифицировать каждая страна-член блока.



Для того, чтобы стать членом Альянса, Республика Северная Македония даже сменила название. Ранее она называлась просто Македонией, из-за возникавших споров с Грецией, которая и блокировала вступление государства в НАТО.