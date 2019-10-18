Переговоры о вступлении Северной Македонии и Албании в ЕС сорваны: когда они восстановятся
Страны Европейского союза не смогли договориться между собой о начале переговоров по вступлению Северной Македонии и Албании. При этом премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович подчеркнул, что большинство членов ЕС были за начало таких переговоров.
Впрочем, подчеркнул Пленкович, из-за позиции нескольких стран Евросоюзу не удалось прийти к единой позиции и принять какое-либо решение, пишет северномакедонское издание Sitel.
Кто заблокировал начало диалога о вступлении?
Принятие решения о начале диалога с Северной Македонией и Албанией о вступлении в Европейский Союз фактически заблокировали лишь три страны:
- Франция,
- Нидерланды,
- Дания.
Французское правительство выразило убеждение, что балканские страны приложили недостаточно усилий в вопросах реформ для того, чтобы начинать переговоры о вступлении в ЕС.
Интересно, что Северная Македония подает кандидатуру в ЕС еще с 2005 года. Для этого страна, которая когда-то была Македонией, даже изменила свое название, ведь из-за геополитических споров вступление блокировала Греция.
Зато Албания является кандидатом на вступление в Евросоюз с 2014 года. Главным предостережением является высокий уровень организованной преступности в стране. В то же время Албания еще с 2009 года является членом НАТО.
Почему три страны решили судьбу целого ЕС?Для того, чтобы начать переговоры о вступлении новых стран в Европейский Союз, соответствующее решение должно быть принято единогласно. Поэтому весь процесс может затормозить и одна страна.
Похожая ситуация возникла с соглашением об ассоциации между ЕС и Украиной в 2016 году. Тогда после проведенного референдума Нидерланды отказались утверждать соглашение, а евроинтеграционные процессы Украины были заторможены.
Кто был за начало диалога?
Еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Иоханнес Хан охарактеризовал срыв диалога между ЕС и балканскими странами не иначе, как "невыполнение обязательств Европейского Союза".
Я благодарен всем тем, кто приложил усилия для принятия решения, которое имеет весомое значение для Европейского Союза, и боролся за то, чтобы послать сигнал надежды гражданам Западных Балкан,
– подчеркнул Хан.
В Германии выразили разочарование из-за такого решения Европейского Союза. Там заявили, что разногласие ЕС может развернуть балканские страны к России, Китаю или Турции.
В то же время премьер Хорватии Андрей Пленкович заявил, что его государство очень сожалеет, что Евросоюзу так и не удалось начать переговоры.
"Мы должны продолжать настаивать на этом вопросе и сообщение, которое мы должны послать нашим друзьям в Северной Македонии и Албании, – это продолжать реформы. Взамен мы, как большинство в Совете Европы, будем дальше их поддерживать", – заявил Пленкович.
Когда диалог между ЕС и Западными Балканами все же может начаться?
Северномакедонское издание Sitel пишет, что Европейский Союз может вернуться к переговорам уже в декабре этого года.
Из-за несогласия между странами ЕС сейчас нет политической воли продолжать дискуссию по этому вопросу. В то же время на саммите речь шла о том, что к вопросу вернутся уже во время следующего саммита – в декабре 2019 года.