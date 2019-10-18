Переговоры о вступлении Северной Македонии и Албании в ЕС сорваны: когда они восстановятся

Страны Европейского союза не смогли договориться между собой о начале переговоров по вступлению Северной Македонии и Албании. При этом премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович подчеркнул, что большинство членов ЕС были за начало таких переговоров.

Впрочем, подчеркнул Пленкович, из-за позиции нескольких стран Евросоюзу не удалось прийти к единой позиции и принять какое-либо решение, пишет северномакедонское издание Sitel.

Кто заблокировал начало диалога о вступлении?

Принятие решения о начале диалога с Северной Македонией и Албанией о вступлении в Европейский Союз фактически заблокировали лишь три страны:

Франция,

Нидерланды,

Дания.

Французское правительство выразило убеждение, что балканские страны приложили недостаточно усилий в вопросах реформ для того, чтобы начинать переговоры о вступлении в ЕС.

Интересно, что Северная Македония подает кандидатуру в ЕС еще с 2005 года. Для этого страна, которая когда-то была Македонией, даже изменила свое название, ведь из-за геополитических споров вступление блокировала Греция.



Зато Албания является кандидатом на вступление в Евросоюз с 2014 года. Главным предостережением является высокий уровень организованной преступности в стране. В то же время Албания еще с 2009 года является членом НАТО.

Почему три страны решили судьбу целого ЕС?Для того, чтобы начать переговоры о вступлении новых стран в Европейский Союз, соответствующее решение должно быть принято единогласно. Поэтому весь процесс может затормозить и одна страна.



Похожая ситуация возникла с соглашением об ассоциации между ЕС и Украиной в 2016 году. Тогда после проведенного референдума Нидерланды отказались утверждать соглашение, а евроинтеграционные процессы Украины были заторможены.

Кто был за начало диалога?

Еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Иоханнес Хан охарактеризовал срыв диалога между ЕС и балканскими странами не иначе, как "невыполнение обязательств Европейского Союза".

Я благодарен всем тем, кто приложил усилия для принятия решения, которое имеет весомое значение для Европейского Союза, и боролся за то, чтобы послать сигнал надежды гражданам Западных Балкан,

– подчеркнул Хан.

I thank all those who last night put all their weight on achieving a decision of great #strategic importance for the #EU and fought for sending a signal of #hope to the citizens of the #WesternBalkans.” 2/4 — Johannes Hahn (@JHahnEU) October 18, 2019

В Германии выразили разочарование из-за такого решения Европейского Союза. Там заявили, что разногласие ЕС может развернуть балканские страны к России, Китаю или Турции.

В то же время премьер Хорватии Андрей Пленкович заявил, что его государство очень сожалеет, что Евросоюзу так и не удалось начать переговоры.

"Мы должны продолжать настаивать на этом вопросе и сообщение, которое мы должны послать нашим друзьям в Северной Македонии и Албании, – это продолжать реформы. Взамен мы, как большинство в Совете Европы, будем дальше их поддерживать", – заявил Пленкович.

Когда диалог между ЕС и Западными Балканами все же может начаться?

Северномакедонское издание Sitel пишет, что Европейский Союз может вернуться к переговорам уже в декабре этого года.

Из-за несогласия между странами ЕС сейчас нет политической воли продолжать дискуссию по этому вопросу. В то же время на саммите речь шла о том, что к вопросу вернутся уже во время следующего саммита – в декабре 2019 года.