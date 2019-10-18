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      Переговоры о вступлении Северной Македонии и Албании в ЕС сорваны: когда они восстановятся

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      Когда ЕС возобновит переговоры о вступлении Северной Македонии и Албании
      Когда ЕС возобновит переговоры о вступлении Северной Македонии и Албании / tocka.com.mk

      Страны Европейского союза не смогли договориться между собой о начале переговоров по вступлению Северной Македонии и Албании. При этом премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович подчеркнул, что большинство членов ЕС были за начало таких переговоров.

      Впрочем, подчеркнул Пленкович, из-за позиции нескольких стран Евросоюзу не удалось прийти к единой позиции и принять какое-либо решение, пишет северномакедонское издание Sitel.

      Кто заблокировал начало диалога о вступлении?

      Принятие решения о начале диалога с Северной Македонией и Албанией о вступлении в Европейский Союз фактически заблокировали лишь три страны:

      • Франция,
      • Нидерланды,
      • Дания.

      Французское правительство выразило убеждение, что балканские страны приложили недостаточно усилий в вопросах реформ для того, чтобы начинать переговоры о вступлении в ЕС.

      Интересно, что Северная Македония подает кандидатуру в ЕС еще с 2005 года. Для этого страна, которая когда-то была Македонией, даже изменила свое название, ведь из-за геополитических споров вступление блокировала Греция.

      Зато Албания является кандидатом на вступление в Евросоюз с 2014 года. Главным предостережением является высокий уровень организованной преступности в стране. В то же время Албания еще с 2009 года является членом НАТО.

      Почему три страны решили судьбу целого ЕС?Для того, чтобы начать переговоры о вступлении новых стран в Европейский Союз, соответствующее решение должно быть принято единогласно. Поэтому весь процесс может затормозить и одна страна.

      Похожая ситуация возникла с соглашением об ассоциации между ЕС и Украиной в 2016 году. Тогда после проведенного референдума Нидерланды отказались утверждать соглашение, а евроинтеграционные процессы Украины были заторможены.

      Кто был за начало диалога?

      Еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Иоханнес Хан охарактеризовал срыв диалога между ЕС и балканскими странами не иначе, как "невыполнение обязательств Европейского Союза".

      Я благодарен всем тем, кто приложил усилия для принятия решения, которое имеет весомое значение для Европейского Союза, и боролся за то, чтобы послать сигнал надежды гражданам Западных Балкан,
      – подчеркнул Хан.

      В Германии выразили разочарование из-за такого решения Европейского Союза. Там заявили, что разногласие ЕС может развернуть балканские страны к России, Китаю или Турции.

      В то же время премьер Хорватии Андрей Пленкович заявил, что его государство очень сожалеет, что Евросоюзу так и не удалось начать переговоры.

      "Мы должны продолжать настаивать на этом вопросе и сообщение, которое мы должны послать нашим друзьям в Северной Македонии и Албании, – это продолжать реформы. Взамен мы, как большинство в Совете Европы, будем дальше их поддерживать", – заявил Пленкович.

      Когда диалог между ЕС и Западными Балканами все же может начаться?

      Северномакедонское издание Sitel пишет, что Европейский Союз может вернуться к переговорам уже в декабре этого года.

      Из-за несогласия между странами ЕС сейчас нет политической воли продолжать дискуссию по этому вопросу. В то же время на саммите речь шла о том, что к вопросу вернутся уже во время следующего саммита – в декабре 2019 года.

      blog_ava
      Менопауза: когда начинается, симптомы и последствия
      сегодня
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости политики Нидерланды Новости Франции Хорватия Албания Македония Евросоюз Евроинтеграция Дания
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