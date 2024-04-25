Дмитрий Лазуткин рассказал в эфире "Свобода. Ранок", что мужчины с 18 до 60 лет в Украине и за рубежом должны в течение 60 дней после вступления в силу нового закона о мобилизации обновить данные. Закон вступает в силу 18 мая 2024 года, пишет 24 Канал.

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Перед этим в МИД Украины сообщили, что прекращают предоставлять консульские услуги мужчинам призывного возраста за рубежом.

Будут ли вручать ТЦК и СП повестки за рубежом

ТЦК за рубежом работать не будут. Министерство обороны не может комментировать те или иные действия Министерства иностранных дел. Это (вручение повесток за рубежом – 24 Канал) выглядит довольно нереальным,

– сказал Дмитрий Лазуткин.

Он пояснил, что со времени вступления в силу нового закона о мобилизации мужчинам призывного возраста из-за границы не нужно возвращаться в Украину, чтобы обновить свои данные. Ведь это можно сделать через Центры предоставления административных услуг, электронный кабинет или ТЦК и СП.

"Обязательно ехать в Украину не надо, но если человек хочет защищать Родину, хочет присоединиться к Силам обороны, то, понятное дело, что стоит приезжать в Украину ... Для тех, кто за рубежом, будет возможность сделать это (обновить военно-учетные данные – 24 Канал) в консульских учреждениях, а также через электронный кабинет", – пояснил спикер Минобороны Украины.

Когда начнет действовать электронный кабинет

Дмитрий Лазуткин объяснил, что они делают все возможное, чтобы электронный кабинет для обновления данных начал работать в июне 2024 года. Сейчас он на этапе активной разработки.

Я практически ежедневно общаюсь с людьми, которые занимаются этим (электронным кабинетом – 24 Канал). Там очень много вопросов, и включая те, которые касаются технических решений, кибербезопасности. Процесс идет, талантливые люди привлечены к нему. Планируется, что заработает все (электронный кабинет – 24 Канал) в июне, и можно будет загрузить туда информацию о себе, будет подтягиваться туда информация из государственных реестров. Таким образом, сервис станет более удобным для большего количества граждан, которые уже привыкли жить с помощью смартфона, ноутбука, планшета,

– пояснил спикер Минобороны.

По его словам:

прохождение военно-врачебной комиссии в электронном кабинете не предусмотрено;

внедрение электронного кабинета позволит качественно осуществлять учет военнообязанных;

электронный кабинет предусматривает прежде всего обновление данных – об изменении места жительства, семейного положения, бронировании, резервировании и так далее.

Обратите внимание! Постановление Кабмина от 23 апреля 2024 года предусматривает, что мужчины призывного возраста не смогут получить загранпаспорта и паспорта гражданина Украины за пределами нашего государства. То есть для получения документа им надо прийти в территориальный орган или территориальное подразделение Государственной миграционной службы. Однако есть исключения – подробнее читайте здесь.