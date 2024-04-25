Дмитро Лазуткін розповів в ефірі "Свобода. Ранок", що чоловіки призовного віку в Україні та за кордоном мають протягом 60 днів оновити дані. Закон набуває чинності 18 травня 2024 року, пише 24 Канал.

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Чи вручатимуть ТЦК та СП повістки за кордоном

ТЦК за кордоном працювати не будуть. Міністерство оборони не може коментувати ті чи інші дії Міністерства закордонних справ. Це (вручення повісток за кордоном – 24 Канал) виглядає доволі нереальним,

– сказав Дмитро Лазуткін.

Він пояснив, що з часу набуття чинності нового закону про мобілізацію чоловікам призовного віку з-за кордону не потрібно повертатися в Україну, щоб оновити свої дані.

До речі, у законі зазначено, що це можна зробити через Центри надання адміністративних послуг, електронний кабінет чи ТЦК та СП.

"Обов'язково їхати в Україну не треба, але якщо людина хоче захищати Батьківщину, хоче долучитися до Сил оборони, то, ясна річ, що варто приїжджати в Україну… Для тих, хто за кордоном, буде можливість зробити це (оновити військово-облікові дані – 24 Канал) в консульських установах, а також через електронний кабінет", – пояснив речник Міноборони України.