Відповідну постанову Кабмін ухвалив 23 квітня 2024 року. Вона передбачає зміни в отриманні закордонних паспортів.

Дивіться також Хлопці в окопах втомилися: Кулеба пояснив рішення обмежити консульські послуги для чоловіків

Що відомо про рішення Кабміну

Кабмін ухвалив рішення, згідно з яким українські чоловіки призовного віку зможуть отримати закордонні паспорти тільки в Україні.

Отримання паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон громадянином України чоловічої статі віком від 18 до 60 років здійснюється у територіальному органі/територіальному підрозділі ДМС. Пересилання таких паспортів до відокремленого підрозділу або закордонної дипломатичної установи України для організації їх видачі не здійснюється,

– повідомили в Кабміні.

Тобто українські чоловіки від 18 до 60 років більше не зможуть отримати паспорти за кордоном.

Та у постанові мовиться, що обмеження не поширюються на чоловіків призовного віку, яких стосуються положення пунктів 21 – 23 та 27 Правил перетинання державного кордону громадянами України. Тобто отримати український чи закордонний паспорт за межами України зможуть чоловіки з 18 до 60 років, які є:

особами з інвалідністю за наявності посвідчення, яке підтверджує відповідний статус;

особами, які мають дружину (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю;

особами, які мають одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи;

особами, які здійснюють постійний догляд за особами з інвалідністю I чи II групи;

батьками, опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

батьками, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;

бабами, дідами, повнолітніми братами, сестрами, мачухами, вітчимами дітей з інвалідністю;

особами, які є одним із членів сім'ї першого ступеня споріднення та є опікунам осіб з інвалідністю;

опікунами осіб з інвалідністю, які визнані судом недієздатними;

особами, які мають дітей із захворюваннями, що потребують медичного втручання за кордоном.

постраждалими у зв'язку з військовою агресією Росії проти України, які виїхали на лікування за кордон.

Консульства не приймають документи в громадян призовного віку