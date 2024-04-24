Відповідну постанову Кабмін ухвалив 23 квітня 2024 року. Вона передбачає зміни в отриманні закордонних паспортів.

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Що відомо про рішення Кабміну

Кабмін ухвалив рішення, згідно з яким українські чоловіки призовного віку зможуть отримати закордонні паспорти тільки в Україні.

Отримання паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон громадянином України чоловічої статі віком від 18 до 60 років здійснюється у територіальному органі/територіальному підрозділі ДМС. Пересилання таких паспортів до відокремленого підрозділу або закордонної дипломатичної установи України для організації їх видачі не здійснюється,
– повідомили в Кабміні.

Тобто українські чоловіки від 18 до 60 років більше не зможуть отримати паспорти за кордоном.

Та у постанові мовиться, що обмеження не поширюються на чоловіків призовного віку, яких стосуються положення пунктів 21 23 та 27 Правил перетинання державного кордону громадянами України. Тобто отримати український чи закордонний паспорт за межами України зможуть чоловіки з 18 до 60 років, які є:

  • особами з інвалідністю за наявності посвідчення, яке підтверджує відповідний статус;
  • особами, які мають дружину (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю;
  • особами, які мають одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи;
  • особами, які здійснюють постійний догляд за особами з інвалідністю I чи II групи;
  • батьками, опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;
  • батьками, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;
  • бабами, дідами, повнолітніми братами, сестрами, мачухами, вітчимами дітей з інвалідністю;
  • особами, які є одним із членів сім'ї першого ступеня споріднення та є опікунам осіб з інвалідністю;
  • опікунами осіб з інвалідністю, які визнані судом недієздатними;
  • особами, які мають дітей із захворюваннями, що потребують медичного втручання за кордоном.
  • постраждалими у зв'язку з військовою агресією Росії проти України, які виїхали на лікування за кордон.

Консульства не приймають документи в громадян призовного віку

  • Суспільне 23 квітня повідомило, що в українському консульстві у Польщі та Барселоні зупинили прийом документів у чоловіків призовного віку. Там пояснили, що це пов'язано з новим законом про мобілізацію.
  • Дмитро Кулеба підтвердив, що консульства за кордоном призупинили надання послуг українцям призовного віку. Він пояснив, що перебування за кордоном не звільняє громадянина від обов'язків перед Батьківщиною.
  • Згодом МЗС України пояснило, що заяви, подані до 23 квітня 2024 року, розглянуть, проте нові від чоловіків призовного віку не приймають. Детальніше про це читайте за посиланням.