Міністр закордонних справ, коментуючи нещодавнє розпорядження МЗС, пояснив, що під час війни українські бійці в окопах надзвичайно втомлюються.

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Крок заради справедливості

За його словами, поки незрозуміло, скільки українських чоловіків повернеться. Водночас міністр вважає неприпустимим, щоб ті, хто перебувають за межами країни, "сиділи в ресторанах", поки інші гинули.

Вони (військові, – 24 Канал) не розуміють, чому уряд не намагається залучити більше людей до участі у війні,

– сказав Дмитро Кулеба в інтерв'ю.

Зверніть увагу! Тимчасові обмеження жодним чином не стосуються надання консульської допомоги у разі надзвичайних ситуацій з громадянами України за кордоном.

Вже невдовзі МЗС надасть уточнені розʼяснення щодо порядку отримання консульських послуг в межах законодавства для військовозобов'язаних чоловіків. Це відбудеться ближче до дати набуття чинності нового закону про мобілізацію – 18 травня.

Що відомо про резонансне рішення МЗС