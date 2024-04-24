Міністр закордонних справ, коментуючи нещодавнє розпорядження МЗС, пояснив, що під час війни українські бійці в окопах надзвичайно втомлюються.
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Крок заради справедливості
За його словами, поки незрозуміло, скільки українських чоловіків повернеться. Водночас міністр вважає неприпустимим, щоб ті, хто перебувають за межами країни, "сиділи в ресторанах", поки інші гинули.
Вони (військові, – 24 Канал) не розуміють, чому уряд не намагається залучити більше людей до участі у війні,
– сказав Дмитро Кулеба в інтерв'ю.
Вже невдовзі МЗС надасть уточнені розʼяснення щодо порядку отримання консульських послуг в межах законодавства для військовозобов'язаних чоловіків. Це відбудеться ближче до дати набуття чинності нового закону про мобілізацію – 18 травня.
Що відомо про резонансне рішення МЗС
- МЗС випустило розпорядження, за яким громадяни чоловічої статі віком від 18 до 60 років тимчасово не зможуть отримувати консульські послуги. Також про призупинення видачі готових документів у закордонних підрозділах повідомило й державне підприємство "Документ" – у зв'язку з "технічними причинами".
- Водночас голова МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що захист прав та інтересів громадян України за кордоном завжди був і залишається пріоритетом МЗС. Та в умовах повномасштабної війни Росії проти України пріоритет – захист країни від знищення.
- У МЗС наголосили, що тимчасово не будуть прийматися лише нові заяви від визначеної в новому законі категорії громадян, оскільки строк розгляду таких заяв може перевищити час, який залишився до набуття ним чинності. Проте всі заяви про надання консульських послуг, подані до 23 квітня 2024 року, буде розглянуто та опрацьовано консульськими установами в повному обсязі.