В інтерв'ю The Guardian глава МЗС України зауважив, що пік військово-промислового провадження з боку союзників України очікується не раніше кінця 2024 року. Тож Україна переконана, що війна до цього часу не завершиться.

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"Ера миру в Європі закінчилась": Заходу потрібно наростити виробництво озброєння

Кулеба сказав, що Заходу необхідно збільшити виробництво озброєння, як це зробила Україна. Адже наразі Росія обганяє у виробництві, тоді як нашій країні не вистачає засобів протиповітряної оборони.

Коли я бачу, чого досягла Росія у створенні оборонно-промислової бази за два роки війни і чого досяг Захід, я думаю, що з боку Заходу щось не так. Захід повинен усвідомити, що ера миру в Європі закінчилася,

– заявив Дмитро Кулеба.

Він зауважив, що пік військово-промислового провадження з боку союзників України очікується не раніше кінця 2024 року. Тож Київ очікує, що війна триватиме до наступного року.

Тим часом влітку Росія планує розпочати новий наступ і перебуває у процесі мобілізації додаткових 100 000 осіб.

Чи планує Україна нові переговори з Росією

Журналісти The Guardian зазначили, що Кулеба "зневажливо поставився" до тих, хто стверджував, що після більш ніж двох років повномасштабної війни Україні настав час вести переговори.

Міністр пояснив їм, що в період з 2014 по вторгнення 2022 з Кремлем було проведено 200 раундів переговорів. І, на його думку, деякі спостерігачі підтримували мир за наївністю. Інші "грали за Путіна". Третя категорія "не зрозуміла Росію" або її президента.

Вони були помилково переконані, що з дияволом необхідно вести переговори,

= сказав він.

Дмитро Кулеба висловив впевненість у тому, що Путін братиме участь у змістовних переговорах лише тоді, коли його військова позиція буде "близька до краху".

Щоб досягти цієї точки, Україні довелося дотримуватися подвійної стратегії: "успіх на полі бою" та створити коаліцію країн, яка б підтримала мирну формулу Зеленського про виведення російських військ, репарації та трибунал воєнних злочинів російських загарбників.