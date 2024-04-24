Росіяни всі зусилля в інформаційному полі кинули на те, щоб довести всім, що посилення російської армії на їхніх західних кордонах спрямовані виключно на захист і є реакцією на ймовірну агресію НАТО. Головною загрозою для Росії Шойгу назвав США та їх союзників і російські збройні сили продовжуватимуть покращувати свій склад і структуру "пропорційно до загрози".
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Сучасні наративи Кремля сягають корінням Холодної війни
Росіяни повторюють стандартну інформаційну операцію Кремля, яка розглядає Захід як постійного агресора, а Росію як пасивну жертву, яка намагається захиститися від зовнішніх атак. Цей наратив дійшов до наших днів у майже незмінному вигляді з часів Радянського Союзу.
Шойгу також повідомив про розширення Московського та Ленінградського військових округів і звинуватив Швецію у посиленні напруженості на північно-західному та західному флангах Росії через її вступ до НАТО. За словами Шойгу, в складі Ленінградського військового округу сформували 44-й армійський корпус в Карелії, на кордоні з Фінляндією і підтвердив, що Росія розширює три неназваних мотострілецьких бригади до мотострілецьких дивізій.
В Кремлі стверджують, що вступ Фінляндії до НАТО змусив Росію створити Ленінградський військовий округ на фінському кордоні, а оборонні навчання НАТО та реакція на російську агресію в Україні вимагають тривалого нарощування російської армії. Все це продовжує давній наратив Кремля про те, що Росія є невинною жертвою агресивного розширення НАТО.
Росія активно готується до конфронтації з НАТО
Поточні російські військові реформи та розширення армії, ймовірно, мають на меті підготувати Росію до імовірної майбутньої конфронтації з НАТО. Втім, спроба Росії видати реформи як захисні за своєю суттю є інформаційною операцією, яка, ймовірно, має на меті змусити країни НАТО утриматися від підвищення власних оборонних можливостей для уникнення ескалації.
Що ще відомо про протистояння Росії та НАТО
- Росія готується до війни з НАТО. Про це вже відкрито говорять лідери європейських країн. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликав німецькі Збройні сили бути готовими до війни з Росією. Німецькі експерти вважають, що збройне протистояння між НАТО та Росією можливе за 5 – 8 років.
- Президент Польщі Анджей Дуда дав інтерв'ю американському телеканалу CNBC, в якому розповів своє бачення російського військового потенціалу. За словами Дуди, є кілька років до вторгнення Росії у НАТО.
- Росія постійно погрожує, що не зупиниться на війні в Україні, а піде далі, проти країн НАТО. У Альянсі готуються на випадок, якщо це виявиться не пустими погрозами.
- Крім того, у Європі заговорили про створення власного аналога "Залізного куплу" для захисту від зовнішніх загроз. Така імовірність все більше зростає з імовірністю приходу до влади в США Дональда Трампа.