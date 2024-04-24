Россияне все усилия в информационном поле бросили на то, чтобы доказать всем, что усиление российской армии на их западных границах направлены исключительно на защиту и являются реакцией на вероятную агрессию НАТО. Главной угрозой для России Шойгу назвал США и их союзников и российские вооруженные силы будут продолжать улучшать свой состав и структуру “пропорционально угрозе”.

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Современные нарративы Кремля уходят корнями в Холодную войну

Россияне повторяют стандартную информационную операцию Кремля, которая рассматривает Запад как постоянного агрессора, а Россию как пассивную жертву, которая пытается защититься от внешних атак. Этот нарратив дошел до наших дней в почти неизменном виде со времен Советского Союза.

Шойгу также сообщил о расширении Московского и Ленинградского военных округов и обвинил Швецию в усилении напряженности на северо-западном и западном флангах России из-за ее вступления в НАТО. По словам Шойгу, в составе Ленинградского военного округа сформировали 44-й армейский корпус в Карелии, на границе с Финляндией и подтвердил, что Россия расширяет три неназванных мотострелковых бригады до мотострелковых дивизий.

В Кремле утверждают, что вступление Финляндии в НАТО заставило Россию создать Ленинградский военный округ на финской границе, а оборонительные учения НАТО и реакция на российскую агрессию в Украине требуют длительного наращивания российской армии. Все это продолжает давний нарратив Кремля о том, что Россия является невинной жертвой агрессивного расширения НАТО.

Россия активно готовится к конфронтации с НАТО

Текущие российские военные реформы и расширение армии, вероятно, имеют целью подготовить Россию к вероятной будущей конфронтации с НАТО. Впрочем, попытка России выдать реформы как защитные по своей сути является информационной операцией, которая, вероятно, имеет целью заставить страны НАТО воздержаться от повышения собственных оборонных возможностей во избежание эскалации.

Что еще известно о противостоянии России и НАТО