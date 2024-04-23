Боец ВСУ, политолог Тарас Березовец рассказал 24 Каналу, что пока россияне растеряны, Пентагон уже заранее перебросил значительную часть помощи в Европу для быстрой поставки Украине. Помощь от США значительно снижает шансы россиян относительно успешных наступательных операций на фронте.

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Без "плана Б"

Березовец отметил, что военная помощь требует тишины. Пусть наш враг сам ищет возможности осознать, что произошло.

"Плана Б" на этот раз у Кремля не было, что подтверждает растерянность и агрессия, которая вылилась со страниц соцсетей со стороны Дмитрия Медведева, Марии Захаровой и Дмитрия Пескова. Они растерянно начали кричать, мол, что это "шабаш" и они дадут ответ,

– отметил боец ВСУ.

Подготовка заранее

По словам Березовца, разглашать конкретный объем помощи, хотя пока он неизвестен, нельзя. Единственное, что можно сказать – это то, что значительную часть помощи от США Пентагон уже подготовил заранее.

Они (США – 24 Канал) знали и рассчитывали, что Конгресс примет решение о помощи. Учитывая то, что ее нужно было перебросить в ближайшее время, они разместили значительную часть этой помощи уже в Европе на военных складах стран НАТО,

– отметил боец ВСУ.

Также он добавил, что большая часть этой помощи просто ждет подписи президента Джо Байдена. Это произойдет не позднее, чем во вторник.

"Помощь окажется в Украине за считанные дни, недели после подписи президента", – подчеркнул Березовец.

Обратите внимание! Палата представителей США 21 апреля поддержала предоставление помощи Украине. "За" отдали голоса 311 представителей, 112 "против", 1 воздержался. Следующий шаг – голосование в Сенате 23 апреля. После этого документ должен подписать президент США Джо Байден.

Как поможет военный пакет

Размышлять над тем, поможет ли военный пакет США Украине остановить россиян, или наша страна использует его в контрнаступлении, не нужно. Как раз ответ на этот вопрос очень бы хотел услышать наш враг.

Приведу мнение коллег из Института изучения войны, которые сказали, что предоставление американского военного пакета может сорвать планы российского наступления. Оно может не состояться или, если начнется, потерпит поражение,

– прокомментировал боец ВСУ.

Что будет после предоставления помощи Украине