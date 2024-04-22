Издание отмечает, ссылаясь на слова Владимира Зеленского, что поддержка США укрепит Вооруженные Силы Украины. Также президент говорил, что сейчас у нас есть шанс стабилизировать ситуацию и перехватить инициативу.
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Как помощь США повлияет на фронт
После голосования в Палате представителей Конгресса США профессор стратегических исследований в Университете Сент-Эндрюса в Шотландии Филлипс О'Брайен объяснил, что именно изменит американская помощь.
...По крайней мере сейчас, со значительной помощью США, украинцы смогут "стабилизировать линию" и вернуться к "форме активной обороны",
– заявил профессор.
Ссылаясь на украинского военного, который представился Тарасом, издание рассказало о потерях ВСУ. Украинский артиллерист заявил – если бы помощь поступила раньше, то "и наши потери могли бы быть меньше". Он также сказал о предоставлении военной помощи от Соединенных Штатов.
"Это хорошая новость от США для поднятия боевого духа военных, еще до того, как придет помощь", – отметил наш боец.
Коротко о помощи от США
- Палата представителей США вечером 20 апреля (по Киеву) проголосовала за пакет военной помощи Украине на почти 61 миллиард долларов.
- Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер говорил, что Сенат проголосует за помощь уже 23 апреля. После этого документ подпишет Джо Байден и помощь смогут передавать.
- По словам пресс-секретаря Пентагона генерал-майора Патрика Райдера, США имеют надежную логистическую сеть, которая позволяет очень быстро перемещать материальные средства, как это делали в прошлом. То есть первую партию военной помощи смогут доставить в Украину через несколько дней после подписания закона.
- Владимир Зеленский говорил, что рассчитывает на то, что Украина сможет разбить планы врага. Ведь Россия хочет до 9 мая захватить Часов Яр, а в июне начать контрнаступление. Президент сказал, что он рассчитывает на то, что мы выстоим и оружие поступит вовремя.