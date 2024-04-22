Издание отмечает, ссылаясь на слова Владимира Зеленского, что поддержка США укрепит Вооруженные Силы Украины. Также президент говорил, что сейчас у нас есть шанс стабилизировать ситуацию и перехватить инициативу.

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Как помощь США повлияет на фронт

После голосования в Палате представителей Конгресса США профессор стратегических исследований в Университете Сент-Эндрюса в Шотландии Филлипс О'Брайен объяснил, что именно изменит американская помощь.

...По крайней мере сейчас, со значительной помощью США, украинцы смогут "стабилизировать линию" и вернуться к "форме активной обороны",

– заявил профессор.

Ссылаясь на украинского военного, который представился Тарасом, издание рассказало о потерях ВСУ. Украинский артиллерист заявил – если бы помощь поступила раньше, то "и наши потери могли бы быть меньше". Он также сказал о предоставлении военной помощи от Соединенных Штатов.

"Это хорошая новость от США для поднятия боевого духа военных, еще до того, как придет помощь", – отметил наш боец.

Коротко о помощи от США