Перед этим за документ должен проголосовать Сенат и его должен подписать Джо Байден. Президент США призвал Сенат поддержать проект закона как можно скорее.

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Когда Украина сможет получить первое оружие

Журналисты написали, что через несколько дней после подписания документа Байденом вооружение в Украину может поступить оружие из запасов Пентагона в Германии.

Представители США не сказали, какое именно оружие Соединенные Штаты передадут ВСУ в рамках пакета, однако пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Патрик Райдер ранее объяснял, что, вероятно, поддержка будет включать больше боеприпасов для противовоздушной обороны и артиллерии.

У нас есть очень надежная логистическая сеть, которая позволяет нам очень быстро перемещать материальные средства, как мы это делали в прошлом,

– заявил Патрик Райдер.

Он объяснил, что их могут доставить в течение нескольких дней.

Издание написало, что:

оружие и боеприпасы, которые направляются в Украину, часто поступают из активов Пентагона в Европе,

поставки координируется организацией Security Assistance Group-Ukraine, которая создана в конце 2022 года и базируется в Германии. Она действует в рамках Европейского командования Пентагона.

Издание отметило со ссылкой на официальные лица, что дополнительные ракеты ATACMS могут предоставить Украине, как только замена оружия, которая называется Precision Strike Missiles, начнет поступать в Пентагон. Кстати, СМИ заметило, что представитель Lockheed Martin, производителя обеих ракет, заявил, что в 2023 году компания поставила армии США первые 4 оперативные ракеты Precision Strike.

Иностранные журналисты также написали, что США имеют ограниченное количество этого оружия. Официальные лица заявили, что остальной арсенал ATACMS зарезервировали для планов на случай непредвиденных обстоятельств, если Соединенные Штаты будут воевать с Россией, Северной Кореей или Китаем.

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