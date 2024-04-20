Об этом сообщил лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер. Кроме законопроекта об Украине, политики планируют рассмотреть еще два законопроекта – о помощи Израилю и Тайваню.

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Законопроект является результатом месяцев острых переговоров, давления со стороны союзников США и неоднократных просьб Украины о помощи.

Чак Шумер добавил, что теперь Сенат готов сделать следующий шаг.

Байден призвал не медлить

Джо Байден призвал Сенат США быстро прислать этот пакет на его стол, чтобы президент мог подписать его как закон. Таким образом Соединенные Штаты смогут быстро отправить оружие и оборудование в Украину для удовлетворения ее срочных потребностей на поле боя,

Байден также отметил, что законодатели проявили единство, отстаивая интересы США в мире.

В этот критический переломный момент они объединились, чтобы ответить на призыв истории, приняв срочно необходимое законодательство о национальной безопасности, за которое я боролся месяцами,

– говорится в заявлении президента США.

Сообщается, что некоторые законодательные акты уже были одобрены верхней палатой Конгресса США. Это сделало путь документа к президентскому столу "довольно простым".

Палата представителей поддержала законопроект