Собственно, глава нашего государства в разговоре международными журналистами упирал на необходимости артиллерии и дальнобойного оружия для сохранения жизней украинских воинов. Противовоздушная оборона также остается приоритетом.

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Украина имеет шанс на инициативу на фронте

По словам Зеленского, соответствующая помощь увеличит шансы Украины на победу. Зеленский выразил надежду на быстрое решение Сената США и предоставление необходимого оружия без промедлений.

Сейчас у нас есть шанс стабилизировать ситуацию и перехватить инициативу, поэтому нам действительно нужно иметь эти системы вооружения,

– заявил президент.

Глава государства заявил, что Украина ожидает артиллерию, стратегическое дальнобойное оружие, в частности ATACMS, и системы противовоздушной обороны.

Обратите внимание! Зеленский также обратил внимание на то, что некоторые американские политики хотят знать конкретные сроки войны, но отметил, что многое зависит от скорости получения помощи.

Украинский президент выразил убеждение, что с надлежащим вооружением Силы обороны смогут не только стабилизировать ситуацию, но и перехватить инициативу на фронте. Он в очередной раз заверил, что это станет возможным благодаря поддержке международных партнеров и предоставлению важных видов вооружений.

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