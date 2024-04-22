Собственно, глава нашего государства в разговоре международными журналистами упирал на необходимости артиллерии и дальнобойного оружия для сохранения жизней украинских воинов. Противовоздушная оборона также остается приоритетом.
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Украина имеет шанс на инициативу на фронте
По словам Зеленского, соответствующая помощь увеличит шансы Украины на победу. Зеленский выразил надежду на быстрое решение Сената США и предоставление необходимого оружия без промедлений.
Сейчас у нас есть шанс стабилизировать ситуацию и перехватить инициативу, поэтому нам действительно нужно иметь эти системы вооружения,
– заявил президент.
Глава государства заявил, что Украина ожидает артиллерию, стратегическое дальнобойное оружие, в частности ATACMS, и системы противовоздушной обороны.
Украинский президент выразил убеждение, что с надлежащим вооружением Силы обороны смогут не только стабилизировать ситуацию, но и перехватить инициативу на фронте. Он в очередной раз заверил, что это станет возможным благодаря поддержке международных партнеров и предоставлению важных видов вооружений.
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Больше о помощи от США
- Палата представителей после почти полгода дискуссий 20 апреля проголосовала за законопроект о 60 миллиардах на военную помощь для Украины. Вскоре за соответствующий документ будет голосовать Сенат США, а затем он поступит на подпись к президенту.
- Аналитики констатируют, что этот шаг является поворотным в войне, однако на нем все не должно ограничиваться. В Институте изучения войны настаивают, что помощь со стороны Запада для Сил обороны должна быть системной и последовательно. Только в таком случае, по словам экспертов, возможно эффективно противостоять российской агрессии.
- Накануне Владимир Зеленский заявлял, что Украина сталкивается с нехваткой вооружения, в частности ракет. Президент отмечал, что Трипольскую ТЭС оккупанты уничтожили как раз потому, что у нашего государства было ноль ракет для систем противовоздушной обороны.