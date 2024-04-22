В воскресенье, 21 апреля, именно в соцсети X американский миллиардер сделал соответствующее заявление, отвечая на одно из сообщений. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк также на указанной платформе решил оппонировать Илону Маску, – информирует 24 Канал.

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Как Украине выйти из войны: дискуссия между Маском и ОП

Началось все с того, что американский предприниматель Дэвид Оливер Сакс положительно отозвался о предоставлении Украине помощи со стороны США. По его словам, законопроект о 60 миллиардах для нашего государства сможет покрыть ровно половину потенциального летнего контрнаступления.

Меня больше всего волнует то, что нет стратегии выхода. Только вечная война, где дети погибают в окопах от артиллерии или от пулеметов и снайперов через минные поля,

– ответил на сообщение бизнесмена Илон Маск.

Уже через несколько часов появилась публикация Подоляка. Советник главы ОП раскритиковал американского миллиардера, отметив, что после подобных комментариев приходится в очередной раз удивляться дефициту элементарной логики среди инфлюенсеров в современном мире.

Реалистичная и объективная "стратегия выхода" вопиюще проста. Агрессор безоговорочно покидает чужую суверенную территорию, и горячая фаза войны немедленно заканчивается. Иногда простые истины крайне трудно осознать, но все же повторю: Россия, которая неспровоцированно напала на другую страну, покидает ее, возвращает украденное, восстанавливает верховенство международного права.

Чиновник отметил, что российские захватчики начали вторжение в феврале 2022 года с единственной целью: оккупировать, убивать и захватывать. Подоляк акцентировал на справедливости, что должна быть восстановлена для построения стабильной безопасности во всем мире.

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