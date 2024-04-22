В воскресенье, 21 апреля, именно в соцсети X американский миллиардер сделал соответствующее заявление, отвечая на одно из сообщений. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк также на указанной платформе решил оппонировать Илону Маску, – информирует 24 Канал.
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Как Украине выйти из войны: дискуссия между Маском и ОП
Началось все с того, что американский предприниматель Дэвид Оливер Сакс положительно отозвался о предоставлении Украине помощи со стороны США. По его словам, законопроект о 60 миллиардах для нашего государства сможет покрыть ровно половину потенциального летнего контрнаступления.
Меня больше всего волнует то, что нет стратегии выхода. Только вечная война, где дети погибают в окопах от артиллерии или от пулеметов и снайперов через минные поля,
– ответил на сообщение бизнесмена Илон Маск.
Уже через несколько часов появилась публикация Подоляка. Советник главы ОП раскритиковал американского миллиардера, отметив, что после подобных комментариев приходится в очередной раз удивляться дефициту элементарной логики среди инфлюенсеров в современном мире.
Реалистичная и объективная "стратегия выхода" вопиюще проста. Агрессор безоговорочно покидает чужую суверенную территорию, и горячая фаза войны немедленно заканчивается. Иногда простые истины крайне трудно осознать, но все же повторю: Россия, которая неспровоцированно напала на другую страну, покидает ее, возвращает украденное, восстанавливает верховенство международного права.
Чиновник отметил, что российские захватчики начали вторжение в феврале 2022 года с единственной целью: оккупировать, убивать и захватывать. Подоляк акцентировал на справедливости, что должна быть восстановлена для построения стабильной безопасности во всем мире.
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Больше о помощи от США
- Законопроект о 60 миллиардах, который упоминал Дэвид Оливер Сакс, приняли конгрессмены Палаты представителей 20 апреля. В Пентагоне отмечали, что для доставки в Украину вооружения понадобится несколько дней после того, как за документ проголосует Сенат и его подпишет президент.
- В то же время аналитики Института изучения войны указывали, что не стоит в ближайшие недели ожидать существенных изменений на поле боя. Однако эксперты подтвердили, что поддержка со стороны Вашингтона существенно поможет Вооруженным Силам Украины.