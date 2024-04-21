В отчете Института изучения войны за 20 апреля также говорится, что от дополнительных решений Кремля, Запада и Украины будет зависеть ход боевых действий. То есть проголосованная Палатой представителей помощь хоть и является важной, но к ней абсолютно все не сводится.

Смотрите также Более 60 миллиардов долларов: Шмыгаль рассказал, на какие направления пойдет помощь от США

Будут ли быстрые изменения на фронте

За соответствующий законопроект в ближайшее время должен проголосовать Сенат – верхняя палата парламента США. Вероятно, вынесут инициативу на повестку дня на следующей неделе. После этого документ должен подписать президент.

Эти требования и материально-техническое обеспечение транспортировки военной техники США на линию фронта в Украине, скорее всего, будут означать, что новая помощь США не начнет влиять на ситуацию на линии фронта в течение нескольких недель,

– пишут в ISW.

Аналитики допускают, что ситуация на фронте для Киева будет ухудшаться в течение времени, когда будут выполнять все процедурные этапы. Кроме того, российские войска могут усилить атаки, чтобы воспользоваться ограниченным окном перед поступлением в Украину поддержки со стороны США.

Однако все же Силы обороны имеют возможность сдержать текущее российское наступление, если предположить, что американская помощь поступит быстро. Представитель Пентагона заявлял 19 апреля, что Минобороны США имеет надежную систему материально-технического обеспечения. Она, по его словам, позволит оказать помощь в течение нескольких дней, и в тех объемах, которые нужны Украине для достижения успеха.

Смотрите также Первый транш вооружения от США может быть в Киеве через несколько дней после подписания закона, – NYT

Как только соответствующее решение вступит в силу, Пентагон быстро начнет отправку:

боеприпасов;

артиллерийских снарядов;

средств ПВО.

Обратите внимание! Хотя и в США уверяют, что помощь доставляют немедленно, может возникнуть задержка после ее прибытия в Украину. Эксперты говорят, что для распределения ресурсов по всей линии фронта Киеву нужно будет определенное время.

Из вышеприведенного понятно, что украинская армия будет продолжать сталкиваться с нехваткой артиллерийских боеприпасов и средств ПВО в ближайшие недели. Это будет влиять на способность проведения эффективных оборонительных операций.

Дефицит украинской артиллерии позволяет российским механизированным силам достигать незначительных тактических успехов, а ухудшенные возможности ПВО Украины позволяют российской авиации значительно ухудшать украинскую оборону вдоль фронта ударами бомбами.

В ISW отмечают: нехватка материальных средств заставляет Украину экономить боеприпасы и направлять ограниченные ресурсы на критические участки. Таким образом возрастает риск российского прорыва на менее обеспеченных направлениях. В целом линия фронта становится более хрупкой.

Смотрите также Байден требует принять как можно быстрее: когда Сенат проголосует за помощь Украине

Как противостоять российской угрозе

Аналитики опасаются угрозы продвижения России в ближайшие недели. Но и они добавляют, что новость о помощи со стороны США может дать украинскому командованию положительный импульс, который вдохновит на краткосрочные риски, пока поддержка не прибудет.

Потенциальное восстановление безопасности помощи США для Украины является критическим поворотным моментом в войне, но Кремль, Запад и Украина все еще должны принять дополнительные решения, которые будут определять характер и результат боевых действий.

Как отмечают в Институте изучения войны: