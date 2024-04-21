У звіті Інституту вивчення війни за 20 квітня також йдеться, що від додаткових рішень Кремля, Заходу та України залежатиме хід бойових дій. Тобто проголосована Палатою представників допомога хоч і є важливою, але до неї абсолютно все не зводиться.

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Чи будуть швидкі зміни на фронті

За відповідний законопроєкт найближчим часом повинен проголосувати Сенат – верхня палата парламенту США. Ймовірно, винесуть ініціативу на порядок денний наступного тижня. Після цього документ повинен підписати президент.

Ці вимоги та матеріально-технічне забезпечення транспортування військової техніки США на лінію фронту в Україні, швидше за все, означатимуть, що нова допомога США не почне впливати на ситуацію на лінії фронту протягом кількох тижнів,

– пишуть в ISW.

Аналітики допускають, що ситуація на фронті для Києва погіршуватиметься протягом часу, коли виконуватимуть усі процедурні етапи. Крім того, російські війська можуть посилити атаки, аби скористатися обмеженим вікном перед надходженням в Україну підтримки з боку США.

Проте все ж Сили оборони мають можливість стримати поточний російський наступ, якщо припустити, що американська допомога надійде швидко. Речник Пентагону заявляв 19 квітня, що Міноборони США має надійну систему матеріально-технічного забезпечення. Вона, за його словами, дозволить надати допомогу протягом кількох днів, і в тих обсягах, які потрібні Україні для досягнення успіху.

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Як тільки відповідне рішення набуде чинності, Пентагон швидко розпочне відправку:

боєприпасів;

артилерійських снарядів;

засобів ППО.

Зверніть увагу! Хоч і у США запевняють, що допомогу доставляють негайно, може виникнути затримка після її прибуття в Україну. Експерти кажуть, що для розподілення ресурсів по всій лінії фронту Києву потрібен буде певний час.

З вищенаведеного зрозуміло, що українська армія продовжуватиме стикатися з нестачею артилерійських боєприпасів і засобів ППО найближчими тижнями. Це впливатиме на здатність проведення ефективних оборонних операцій.

Дефіцит української артилерії дозволяє російським механізованим силам досягати незначних тактичних успіхів, а погіршені можливості ППО України дозволяють російській авіації значно погіршувати українську оборону вздовж фронту ударами бомбами.

У ISW наголошують: нестача матеріальних засобів змушує Україну економити боєприпаси та скеровувати обмежені ресурси на критичні ділянки. Таким чином зростає ризик російського прориву на менш забезпечених напрямках. Загалом лінія фронту стає більш крихкою.

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Як протистояти російській загрозі

Аналітики остерігаються загрози просування Росії найближчими тижнями. Але й вони додають, що новина про допомогу з боку США може дати українському командуванню позитивний імпульс, який надихне на короткострокові ризики, допоки підтримка не прибуде.

Потенційне відновлення безпекової допомоги США для України є критичним поворотним моментом у війні, але Кремль, Захід і Україна все ще повинні прийняти додаткові рішення, які визначатимуть характер і результат бойових дій.

Як зазначають в Інституті вивчення війни: