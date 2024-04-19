Ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп розповів 24 Каналу, що набирати 30 тисяч контрактників на місяць – надто амбітне завдання. Реальні цифри можуть бути значно нижчими, адже щоб збільшити армію на 300 тисяч, потрібно набрати більше, ніж зазнані втрати за період від початку війни, а це може бути і 400 тисяч людей.

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Заманюють великими сумами

За словами Шарпа, у багатьох регіонах Росії довели подорожні за підписання контракту суми до мільйона рублів, що приблизно складає 11 тисяч доларів. Суми серйозні і свідчать про те, що в росіян почалися певні труднощі із набором контрактників, яких не було минулого року.

Після українського наступу російські військові зазнавали великих втрат. Зараз росіяни самі почали наступ, який триває й досі і супроводжується дуже тяжкими втратами. Якщо їх не компенсувати, то дуже швидко видихнешся. Але мені складно припустити, як вони наберуть 350 – 400 тисяч людей добровільно, заманюючи їх серйозними сумами,

– зазначив військовий.

Він додав, що виплата розкладається між мінобороною Росії, яка платить мало, а далі платять обласна та міська влада.

Щоб уникнути серйозного струсу

Якщо росіяни відчують, що контрактників категорично не вистачає навіть за підвищення грошових ставок, то згадають про мобілізацію. І також згадають про неї, якщо вважатимуть, що можна збільшенням чисельності армії досягти серйозних успіхів на фронті.

Фінансовий стимул головний, проте навряд чи в них є високий шанс набрати 300 тисяч без мобілізації. А мобілізація – дуже непопулярний крок, який одразу ж призводить до занепокоєнь у суспільстві: хтось намагається бігти за кордон, хтось – сховатися. Це стосується, зокрема, людей, які перебувають на важливих робочих місцях. Загалом, це серйозний струс, якого намагаються уникнути,

– сказав Давид Шарп.

Він підсумував, що збільшення російської армії на 300 тисяч могло б дати їм можливість розмірковувати про амбітні завдання, але за умови, якщо погіршиться економічна ситуація в Росії. Тоді фінансовий чинник із залучення на фронт може стати ще більш превалюючим.

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