Ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп розповів 24 Каналу, що набирати 30 тисяч контрактників на місяць – надто амбітне завдання. Реальні цифри можуть бути значно нижчими, адже щоб збільшити армію на 300 тисяч, потрібно набрати більше, ніж зазнані втрати за період від початку війни, а це може бути і 400 тисяч людей.
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Заманюють великими сумами
За словами Шарпа, у багатьох регіонах Росії довели подорожні за підписання контракту суми до мільйона рублів, що приблизно складає 11 тисяч доларів. Суми серйозні і свідчать про те, що в росіян почалися певні труднощі із набором контрактників, яких не було минулого року.
Після українського наступу російські військові зазнавали великих втрат. Зараз росіяни самі почали наступ, який триває й досі і супроводжується дуже тяжкими втратами. Якщо їх не компенсувати, то дуже швидко видихнешся. Але мені складно припустити, як вони наберуть 350 – 400 тисяч людей добровільно, заманюючи їх серйозними сумами,
– зазначив військовий.
Він додав, що виплата розкладається між мінобороною Росії, яка платить мало, а далі платять обласна та міська влада.
Щоб уникнути серйозного струсу
Якщо росіяни відчують, що контрактників категорично не вистачає навіть за підвищення грошових ставок, то згадають про мобілізацію. І також згадають про неї, якщо вважатимуть, що можна збільшенням чисельності армії досягти серйозних успіхів на фронті.
Фінансовий стимул головний, проте навряд чи в них є високий шанс набрати 300 тисяч без мобілізації. А мобілізація – дуже непопулярний крок, який одразу ж призводить до занепокоєнь у суспільстві: хтось намагається бігти за кордон, хтось – сховатися. Це стосується, зокрема, людей, які перебувають на важливих робочих місцях. Загалом, це серйозний струс, якого намагаються уникнути,
– сказав Давид Шарп.
Він підсумував, що збільшення російської армії на 300 тисяч могло б дати їм можливість розмірковувати про амбітні завдання, але за умови, якщо погіршиться економічна ситуація в Росії. Тоді фінансовий чинник із залучення на фронт може стати ще більш превалюючим.
Мобілізація в Росії: останні новини
- Щоб виконати план Путіна про весняний призов на службу 150 тисяч людей, росіяни почали вдаватися до неочікуваних методів агітації: окрім того, що всі ЗМІ та телебачення заповнені звеличенням армії, вони пустили спеціальні агітпоїзди, на які наносять мілітаристські принти із прославлянням служби в російській армії, їхньої техніки та зброї.
- Також Кремль активно готує нові підрозділи для можливого конфлікту з країнами НАТО. Підготовка включає індивідуальні тренування та тренування у складі підрозділу, а також бойове злагодження та триває 27 днів.
- До слова, українським Силам оборони вдається щодня ліквідовувати майже 1000 окупантів. Це – приблизно така ж кількість, яка щодня долучається до лав росіян і підготовлюється ними.