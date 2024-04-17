Не дивлячись на масштабні агітаційні заходи, що проводить держава-агресорка в регіонах, охочих йти на службу в армію дуже мало. Щоб не зірвати призов, місцевим керівникам наказали розширити агітаційні заходи.
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Чому російська влада так боїться зриву призову
Зменшення кількості строковиків у їх армії означатиме автоматичне зменшення бажаючих підписувати контракт. Відповідно, вже й мобілізація буде під загрозою зриву. Якщо ж це відбудеться, то російська влада зменшить потенціал на фронті та унеможливить окупацію нових територій в Україні.
Увесь інформаційний простір Росії зараз заповнений прославлянням армії та розповсюдженням твердження, ніби строкова служба гарантує неучасть у бойових діях проти України. Таким чином ворог активізує вплив на своє населення.
Агітпоїзди – надбання совєтського минулого
Крім впливу в інформаційному полі, використовують і досить специфічні методи. Серед них вирізняються агітпоїзди, що стали курсувати російською залізницею. На вагони поїздів та електричок наносять мілітаристські принти, що прославляють службу в російській армії, їх техніку та зброю.
Втім, для історії такі методи не нові. Подібні "агітпоїзди" використовував більшовицький агітпроп більш, ніж сторіччя тому.
Що ще відомо про перспективи служби в окупаційній армії
- Російський диктатор Путін намагається "загравати" з родичами своїх військових. За його указами окупанти, які воюють в Україні будуть звільнені від виплат кредитів. А другий закон передбачає те, що вдів загарбників упродовж року не можуть звільнити з роботи.
- Голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко пояснив для 24 Каналу, від чого залежить інтенсивність бойових дій найближчими місяцями.
- Секретар РНБО Олександр Литвиненко розповів у чому ефективність ударів по російських НПЗ та аеродромах. За його словами, це один із способів зупинити наміри Путіна.