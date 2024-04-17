Не дивлячись на масштабні агітаційні заходи, що проводить держава-агресорка в регіонах, охочих йти на службу в армію дуже мало. Щоб не зірвати призов, місцевим керівникам наказали розширити агітаційні заходи.

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Чому російська влада так боїться зриву призову

Зменшення кількості строковиків у їх армії означатиме автоматичне зменшення бажаючих підписувати контракт. Відповідно, вже й мобілізація буде під загрозою зриву. Якщо ж це відбудеться, то російська влада зменшить потенціал на фронті та унеможливить окупацію нових територій в Україні.

Увесь інформаційний простір Росії зараз заповнений прославлянням армії та розповсюдженням твердження, ніби строкова служба гарантує неучасть у бойових діях проти України. Таким чином ворог активізує вплив на своє населення.

Агітпоїзди – надбання совєтського минулого

Крім впливу в інформаційному полі, використовують і досить специфічні методи. Серед них вирізняються агітпоїзди, що стали курсувати російською залізницею. На вагони поїздів та електричок наносять мілітаристські принти, що прославляють службу в російській армії, їх техніку та зброю.

Втім, для історії такі методи не нові. Подібні "агітпоїзди" використовував більшовицький агітпроп більш, ніж сторіччя тому.

Що ще відомо про перспективи служби в окупаційній армії