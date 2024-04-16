Також ці удари мають на меті показати російському суспільству та еліті, що продовження війни – дорога забаганка і дешевше її припинити. Секретар РНБО зауважив, що так звана російська еліта може одного разу повернутися проти Путіна.

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"Обмежують для Путіна простір для маневру"

Литвиненко висловив думку, що удари по НПЗ та аеродромах Росії є "ключовою частиною" стратегії та "обмежують для Путіна простір для маневру". Він додав, ці атаки також спрямовані на те, щоб переконати російське суспільство та еліту, що війна дорожче, ніж її припинення.

Один удар по аеродрому може пошкодити сім, десять, п'ятнадцять літаків. Кожен із них коштує понад 30 мільйонів доларів. Ми можемо провести операцію менш ніж за 2 мільйони доларів. Це фантастична економічна ефективність,

– зауважив секретар РНБО.

Він також наголосив на тому, що Путін ще не відступив від своїх цілей і в майбутньому ситуація може стати ще більш плачевною. Якщо Захід не допоможе зупинити Москву зараз, то у майбутньому доведеться заплатити більшу ціну.

"Важливо розуміти, що путінізм ще не завершив свою еволюцію. Може бути ще гірше. Якщо Захід не припинить це, то пізніше він заплатить ще більшу ціну, і до того ж власним життям. Допомога Україні – це не благодійність", – заявив Литвиненко.

Секретар РНБО додав, що Кремль не надто переймається кількістю військових, яких втрачає на війні, що значно ускладнює ситуацію.

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