Журналісти Bloomberg зазначили, що Остін порадив українцям зосередитися на ураженні інших цілей в Росії. Зокрема, тих, що мають безпосередній вплив на ситуацію на фронті.

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Остін порадив Україні вражати інші об'єкти в Росії

Автори матеріалу наголосили, що заява глави Пентагону прозвучала на сенатському комітеті у справах Збройних сил. На думку Остіна, удари по російських нафтопереробних заводах можуть мати наслідки для світової енергетичної ситуації.

Україні вигідніше атакувати тактичні та оперативні цілі, які можуть безпосередньо вплинути на поточну боротьбу,

– пояснив Міністр оборони США.

У відповідь на слова глави Пентагону сенатор-республіканець Том Коттон звинуватив адміністрацію президента Сполучених Штатів у перешкоджанні ефективним діям України з політичних причин.

"Мені здається, що адміністрація Байдена не хоче, щоб ціни на бензин зростали в рік виборів", – сказав він.

Під час зустрічі Остін також наголосив на важливості схвалення Конгресом додаткової військової допомоги Україні, підкресливши переваги, які вона приносить з погляду створення робочих місць для американців.

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