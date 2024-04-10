Журналісти Bloomberg зазначили, що Остін порадив українцям зосередитися на ураженні інших цілей в Росії. Зокрема, тих, що мають безпосередній вплив на ситуацію на фронті.
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Остін порадив Україні вражати інші об'єкти в Росії
Автори матеріалу наголосили, що заява глави Пентагону прозвучала на сенатському комітеті у справах Збройних сил. На думку Остіна, удари по російських нафтопереробних заводах можуть мати наслідки для світової енергетичної ситуації.
Україні вигідніше атакувати тактичні та оперативні цілі, які можуть безпосередньо вплинути на поточну боротьбу,
– пояснив Міністр оборони США.
У відповідь на слова глави Пентагону сенатор-республіканець Том Коттон звинуватив адміністрацію президента Сполучених Штатів у перешкоджанні ефективним діям України з політичних причин.
"Мені здається, що адміністрація Байдена не хоче, щоб ціни на бензин зростали в рік виборів", – сказав він.
Під час зустрічі Остін також наголосив на важливості схвалення Конгресом додаткової військової допомоги Україні, підкресливши переваги, які вона приносить з погляду створення робочих місць для американців.
Волкер також висловлювався щодо атак по НПЗ Росії
- Американський дипломат і колишній спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер також висловився щодо ударів по російських нафтопереробних заводах. Посадовець зазначив, що бити по заводах можна, але є і те, чого Україна не повинна робити.
- Водночас дипломат зауважив, що не слід уподібнюватися до агресора. Саме з цієї причини Україна не має атакувати житлові будинки, школи, лікарні.
- Волкер також заявив, що не підтримує офіційну позицію США щодо ударів нашої держави по НПЗ Росії. Дипломат переконаний, Україна має не лише продовжувати знищувати нафтопереробні заводи, а й атакувати будь-яку військову інфраструктуру всередині Росії, особливо ту, що використовується для нападу.
- Крім того, за словами посадовця, Сили оборони переважно цілять по нафтопереробних заводах, які переробляють сиру нафту на авіаційне паливо. Саме цим паливом ворог заправляє винищувачі та бомбардувальники, які потім атакують нашу державу.