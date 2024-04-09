Удари по нафтопереробних заводах Росії називали тактикою тисячі порізів. Такі атаки є чутливими, бо окупанти критично залежні від нафти.

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Чи може Україна бити по російських НПЗ

Волкер говорить, що не підтримує офіційну позицію США щодо цього.

Я докорінно не згоден з такою позицією. Звичайно, я приватна особа і не представляю уряд США. Але я вважаю, що це докорінно неправильно, і люди повинні усвідомити, що йде війна. Щодня Росія атакує українські енергетичні об'єкти, вони атакують Харків, вони атакують мирних мешканців, вони атакують усе. І пропонувати, щоб Україна не чинила опір речам, які посилюють військовий потенціал Росії, – я вважаю незрозумілим, що ми це пропонуємо,

– сказав він.

За його словами, Україна має виводити з ладу російські НПЗ. До того ж Сили оборони переважно цілять по нафтопереробних заводах, які переробляють сиру нафту на авіаційне паливо. Саме цим паливом ворог заправляє винищувачі та бомбардувальники, які потім атакують нашу державу. Очевидно, що НПЗ – це законна ціль.

Війна не має бути безвитратною для Росії

На думку Волкера, росіяни не відчувають війну. Вони перебувають в ілюзіях, мовляв, їхні дії справедливі, бо триває "боротьба проти нацизму".

"Важливо, щоб росіяни побачили, що їхня власна військова інфраструктура наражається на ризик. Тому я думаю, що Україна має не лише продовжувати знищувати нафтопереробні заводи, а й атакувати будь-яку військову інфраструктуру всередині Росії, особливо ту, що використовується для нападу на Україну. Тож аеродроми, пункти матеріально-технічного постачання, склади боєприпасів – це військові цілі, і це законно", – пояснив Волкер.

Водночас дипломат зауважує: не слід уподібнюватися до агресора. Саме з цієї причини Україна не має атакувати житлові будинки, школи, лікарні.

"Ніхто не повинен цього робити, і Росія теж не має цього робити", – підсумував він.

Удари по НПЗ ефективні, інші держави підтримують їх