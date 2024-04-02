Сили оборони 2 квітня уразили російський завод зі збирання "Шахедів". Підприємство розташоване аж у Татарстані, за 1200 кілометрів від України.

Цікаво Голуб миру став яструбом європейської політики: що західні ЗМІ пишуть про останні заяви Макрона

Позиція Франції щодо ударів по російських НПЗ

Стосовно українських атак на російські НПЗ – Україна здійснює легітимну оборону,

– чітко висловився Сежурне.

Він додав: український народ діє на власний розсуд, у рамках самозахисту, а Росія є агресором. Тож тут усе очевидно і нема що коментувати.

Франція не погоджується зі США

Цікаво, але державний секретар США Ентоні Блінкен не погодився з французьким міністром. Його коментар був значно різкішим.

Як сказав Блінкен, США від першого дня війни робили все можливе, щоб допомогти Україні захиститися. Та Білий дім не підтримував удари по цілях за межами України.

"Ми не підтримували удари України за межами її території і не були включені в них", – заявив він.

Що цікаво, останнім часом від французьких вищих посадовців чути сміливі заяви щодо дій, які могли би переламати хід війни. І розбіжності стосовно ударів по НПЗ – не перша незгода між США та Францією.

Наприклад, можливе відправлення військ НАТО в Україну, яке лобіює Макрон, у США прокоментували обтічно. Мовляв, армії США в Україні не буде, та інші країни Альянсу можуть відправити своїх військових.

Що говорять в інших країнах

У Німеччині також не поділяють думку США щодо ударів углиб Росії. Віола фон Крамон-Таубадель говорить: якщо не принести війну до Росії, то цивільні не зрозуміють, що таке війна. Тому українські удари законні та справедливі.