Депутатка Європейського парламенту від Німеччини Віола фон Крамон-Таубадель у ексклюзивному тексті 24 Каналу розповіла, як у Європі сприймають удари України по російських НПЗ. Вона вважає, що вимога американців не бити по російських НПЗ була абсолютно неприйнятною, особливо з тієї причини, що ціна на нафту може зрости, адже мовиться про саме існування України.

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"Шокована і розчарована"

Вона зазначила, що це абсолютно нормально.

Як ви можете у США, сидячи по інший бік Атлантики, казати, щоб цього не робили? Я була справді шокована, коли прочитала це. Шокована і розчарована,

– сказала Віола фон Крамон-Таубадель.

За її словами, це сильний сигнал підриву амбіцій України звільнити територію.

Вона пояснила, що в Німеччині ті люди, з якими вона зазвичай працює, сказали, що це дійсно важливо. За словами депутатки, якщо не принести війну в російське суспільство, цивільні там ніколи не зрозуміють, що таке війна.

Тому я вважаю, що цілком справедливо принаймні спробувати націлитися на деякі об'єкти інфраструктури. Це лише дещо з того, в порівнянні з тим, що росіяни роблять з вами щодня у великому масштабі,

– додала вона.

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