Депутат Европейского парламента от Германии Виола фон Крамон-Таубадель в эксклюзивном тексте 24 Канала рассказала, как в Европе воспринимают удары Украины по российским НПЗ. Она считает, что требование американцев не бить по российским НПЗ было абсолютно неприемлемым, особенно по той причине, что цена на нефть может вырасти, ведь речь идет о самом существовании Украины.

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"Шокирована и разочарована"

Она отметила, что это абсолютно нормально.

Как вы можете в США, сидя по другую сторону Атлантики, говорить, чтобы этого не делали? Я была действительно шокирована, когда прочитала это. Шокирована и разочарована,

– сказала Виола фон Крамон-Таубадель.

По ее словам, это сильный сигнал подрыва амбиций Украины освободить территорию.

Она объяснила, что в Германии те люди, с которыми она обычно работает, сказали, что это действительно важно. По словам депутата, если не принести войну в российское общество, гражданские там никогда не поймут, что такое война.

Поэтому я считаю, что вполне справедливо по крайней мере попытаться нацелиться на некоторые объекты инфраструктуры. Это лишь кое-что из того, по сравнению с тем, что россияне делают с вами ежедневно в большом масштабе,

– добавила она.

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