Сили оборони стали частіше бити по нафтових заводах росіян і не тільки по них. Під час атаки на завод зі збірки "Шахедів" у Татарстані український дрон подолав понад тисячу кілометрів.

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Блінкен про удари України по Росії

За його словами, Сполучені Штати Америки з першого дня війни робили все можливе, щоб допомогти Україні захистити себе. Але Білий дім не підтримував удари по цілях за межами України.

Ми не підтримували удари України за межами її території і не були включені в них,

– пояснив держсекретар США.

США не зовсім підтримують знищення об'єктів всередині Росії, – Джуліан Сміт

Пані посол США при НАТО Джуліан Сміт заявила, що Америка не зовсім підтримує удари по російській території з боку української армії. Натомість Вашингтон наголошує, що Київ має право захищати свою територію та витісняти росіян звідти. Це передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

"Що стосується фактичного знищення цілей всередині Росії, то це те, що Сполучені Штати не особливо підтримують", – сказала Джуліан Сміт.

Вона наголошує: США зосереджені на праві українців захищати свою територію й деокупувати захоплені її частини. Вашингтон хоче допомогти Україні "бачити ці перемоги на полі бою".

Джуліан Сміт також нагадала, що США вже надали понад 44 мільярди доларів безпекової допомоги Києву.

Позиція США щодо ударів України по Росії: коротко

22 березня журналісти Financial Times із посиланням на джерела написали, що США нібито закликають Україну припинити атаки на російські НПЗ. Адже через такі дії можуть зрости світові ціни на нафту й бензин у США, що зашкодить переобранню Байдена.

Михайло Подоляк спростував цю інформацію. "У рамках міжнародного права Україна може "знежирювати" російські інструменти ведення війни. Пальне є основним інструментом ведення війни. Україна руйнуватиме паливну інфраструктуру", – сказав він.

Глава СБУ Василь Малюк пояснив, що такими атаками Україна перекриє Путіну кисень. Колишній командувач армії США у Європі Бен Годжес назвав НПЗ держави-агресора цілком законними цілями. Як він каже, Сили оборони можуть ігнорувати рекомендації не бити по російських заводах.

Речник Держдепу США Метью Міллер 27 березня сказав, що США не заохочують і не підтримують завдання таких ударів. А Дмитро Кулеба вважає, що така позиція – ніби заклик воювати зі зв'язаними за спиною руками.