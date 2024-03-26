Раніше, журналісти Financial Times заявили, що США буцімто закликали Україну припинити удари по російських нафтопереробних заводах і нафтобазах.

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"Російські НПЗ – законна ціль ударів України"

Журналісти зазначили, що відразу після масованого ракетного обстрілу України 22 березня ширилася інформація, що американська влада начебто просила Україну припинити удари по російських НПЗ. Вони поцікавилися у генерала Годжеса його позицією щодо цього.

Сподіваюся, що це неправда. Та, на жаль, у це можна повірити. І якщо хтось із нашого уряду повідомив таке українцям, – це абсолютно жахлива рекомендація. Україна має її ігнорувати. (НПЗ) є законними цілями,

– заявив військовий.

За його словами, погіршує ситуацію те, що це відбувається після нищівного удару Росії по українських цивільних об'єктах.

"Але і вказує на той факт, що адміністрація досі чітко не визначилася, якою має бути розвʼязка. Якою є мета? Чому ми не говоримо, що хочемо перемоги України, не зосереджуємося на цьому? Нам вкрай потрібні стратегічна чіткість і пріоритети", – резюмував Бен Годжес.

США нібито закликали Україну припинити удари по російських НПЗ: як відреагували в ОП