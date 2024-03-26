Раніше, журналісти Financial Times заявили, що США буцімто закликали Україну припинити удари по російських нафтопереробних заводах і нафтобазах.
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"Російські НПЗ – законна ціль ударів України"
Журналісти зазначили, що відразу після масованого ракетного обстрілу України 22 березня ширилася інформація, що американська влада начебто просила Україну припинити удари по російських НПЗ. Вони поцікавилися у генерала Годжеса його позицією щодо цього.
Сподіваюся, що це неправда. Та, на жаль, у це можна повірити. І якщо хтось із нашого уряду повідомив таке українцям, – це абсолютно жахлива рекомендація. Україна має її ігнорувати. (НПЗ) є законними цілями,
– заявив військовий.
За його словами, погіршує ситуацію те, що це відбувається після нищівного удару Росії по українських цивільних об'єктах.
"Але і вказує на той факт, що адміністрація досі чітко не визначилася, якою має бути розвʼязка. Якою є мета? Чому ми не говоримо, що хочемо перемоги України, не зосереджуємося на цьому? Нам вкрай потрібні стратегічна чіткість і пріоритети", – резюмував Бен Годжес.
США нібито закликали Україну припинити удари по російських НПЗ: як відреагували в ОП
- Журналісти Financial Times заявляли, що США буцімто закликали Україну припинити удари по російських нафтопереробних заводах і нафтобазах. Однак в Офісі Президента спростували такі заяви.
- Зокрема, Подоляк заявив, що ця стаття про те, що США буцімто просять Україну припинити удари по російських НПЗ, не відповідає дійсності. "Це фіктивна інформація. Ніхто після двох років повномасштабної війни не диктуватиме Україні умови ведення цієї війни. У рамках міжнародного права Україна може "знежирювати" російські інструменти ведення війни. Пальне є основним інструментом ведення війни. Україна руйнуватиме паливну інфраструктуру", – заявив Подоляк.
- Також на це відреагувала і Ольга Стефанішина. Вона додала, що офіційні особи США стверджують, що НПЗ та нафтобази на території країни-агресорки – це цілком законні цілі з військового погляду.