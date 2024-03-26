Ранее, журналисты Financial Times заявили, что США якобы призвали Украину прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и нефтебазам.

Смотрите также Пусть ожидают новый "хлопок", – Малыш анонсировал новые спецоперации в России

"Российские НПЗ – законная цель ударов Украины"

Журналисты отметили, что сразу после массированного ракетного обстрела Украины 22 марта распространялась информация, что американские власти якобы просили Украину прекратить удары по российским НПЗ. Они поинтересовались у генерала Ходжеса его позицией по этому поводу.

Надеюсь, что это неправда. Но, к сожалению, в это можно поверить. И если кто-то из нашего правительства сообщил такое украинцам, – это абсолютно ужасная рекомендация. Украина должна ее игнорировать. (НПЗ) являются законными целями,

– заявил военный.

По его словам, ухудшает ситуацию то, что это происходит после сокрушительного удара России по украинским гражданским объектам.

"Но и указывает на тот факт, что администрация до сих пор четко не определилась, какой должна быть развязка. Какова цель? Почему мы не говорим, что хотим победы Украины, не сосредотачиваемся на этом? Нам крайне нужны стратегическая четкость и приоритеты", – резюмировал Бен Ходжес.

США якобы призвали Украину прекратить удары по российским НПЗ: как отреагировали в ОП