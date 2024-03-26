Председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк в интервью телеканалу ICTV в рамках марафона “Единые новости” анонсировал новые операции на территории России.
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У России будет новый "хлопок"
Малыш отметил, что Россия видоизменяет оборону после спецопераций Украины на ее территории. Однако СБУ никогда не повторяются. Поэтому стоит ожидать нового "хлопка".
Пусть россияне ожидают очередной хлопок... Мы никогда не повторяемся и если они где-то видоизменяются в своей обороне относительно наших морских дронов, то мы, понятно, идем на шаг впереди. Всему свое время, вы все увидите,
– сказал Малыш.
Он отметил, что работники спецслужбы с начала полномасштабной войны уничтожили 809 российских танков, а также другую бронетехнику и РЭБы.
Также среди успешных операций СБУ Малюк назвал поражение радиолокационного самолета А-50 на аэродроме Мачулище в Беларуси.
Украина поразила уже 14 российских НПЗ
- Василий Малюк сообщил, что работая дальнобойными дронами, СБУ разделила свои команды и средства поражения под разные дистанции, начиная отсчет от передовой и далее вглубь территории РФ на более 120 км.
- Во время интервью глава СБУ также отметил, что Украина уже атаковала 13 НПЗ в разных регионах России. Это важно, поскольку за счет экспорта нефтепродуктов агрессор пополняет свой бюджет на ведение войны.
- Однако известно, что 23 марта горел нефтеперерабатывающий завод в Саратове. Это уже четырнадцатая атака по российским НПЗ.
- В общем Силы обороны Украины поразили большинство НПЗ в Европейской части России. Мы создали карту, на которой можно посмотреть, по каким нефтеперерабатывающим заводам были нанесены удары и где они размещены.