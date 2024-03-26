Председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк в интервью телеканалу ICTV в рамках марафона “Единые новости” анонсировал новые операции на территории России.

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У России будет новый "хлопок"

Малыш отметил, что Россия видоизменяет оборону после спецопераций Украины на ее территории. Однако СБУ никогда не повторяются. Поэтому стоит ожидать нового "хлопка".

Пусть россияне ожидают очередной хлопок... Мы никогда не повторяемся и если они где-то видоизменяются в своей обороне относительно наших морских дронов, то мы, понятно, идем на шаг впереди. Всему свое время, вы все увидите,

– сказал Малыш.

Он отметил, что работники спецслужбы с начала полномасштабной войны уничтожили 809 российских танков, а также другую бронетехнику и РЭБы.

Также среди успешных операций СБУ Малюк назвал поражение радиолокационного самолета А-50 на аэродроме Мачулище в Беларуси.

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