Глава СБУ дал интервью в эфире телемарафона. В нем он вспомнил успешные операции Службы. Например, ударами по нефтезаводам можно перекрыть кислород Путину, потому что Россия зарабатывает на нефти.

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Как СБУ борется с российскими агентами – и переигрывает их

Я бы не недооценивал врага. Они действительно сильные. Однако мы их обыграли по всем ключевым направлениям. За прошлый год выявлено 47 агентурных сетей,

– сообщил глава Службы безопасности Украины.

Например, в Киевской области действовала законсервированная группа молодых людей радикальной направленности, которая по заданию ФСБ прошла курсы операторов боевых дронов. Они уже даже приобрели боевые дроны, чтобы уничтожить систему Patriot, но были задержаны.

А другая группа в Одесской области собирала информацию, чтобы организовать ракетные обстрелы. Куратор этой группы был на территории непризнанного Приднестровья. Его удалось выманить на территорию Украины и задержать. Сейчас мужчина свидетельствует против ряда одесситов, которые работали на врага. Среди них были даже народные депутаты Дубинский и Деркач.

"СБУ стала воюющей спецслужбой воюющей страны"

Василий Малюк подчеркнул: важно документировать всех преступников.

"Я называю это настоящими гадюшниками, и каждую такую гадюку мы должны задокументировать. Должны выявить и задокументировать всех, всю сеть, а не одного предателя", – объяснил свое мнение Малюк.

Здесь работникам СБУ помогает их работа по выявлению транснациональных преступников. Они вводят своих конфидентов в преступную сеть. Конечно, это сложно, но дает плоды. Таким образом, по словам Малюка, молодежь становится более опытной.

"Есть те, кто не даст врагу пройти мимо нас", – уверен глава СБУ.

Разоблачить агентурные сети и увидеть российских агентов на скамье подсудимых – это лишь 20% контрразведывательной деятельности СБУ.

Чем занимается контрразведка СБУ:

проводит "сложные многоэтапные контрразведывательные игры";

создает потенциальных качественных двойных агентов;

ведет активные контрразведывательные мероприятия.

Есть ли предатели в СБУ

К сожалению, такое бывает. Василий Малюк привел пример разоблачения агентурной сети, куда входили представители разведсообщества – бывшие сотрудники ГУР, СВР и действующий на тот момент офицер СБУ. Эти люди за деньги передавали россиянам информацию о Силах обороны и объектах критической инфраструктуры по всей Украине. ГУР и СВР подключились к операции СБУ, чтобы противодействовать преступникам. Они давали предателям дезинформацию и в конце концов задержали их. Это произошло два месяца назад.

Глава СБУ говорит, что такой случай – это скорее исключение из правил. Ведь именно СБУ находит таких негодяев, поэтому можно говорить, что система очищает сама себя. За последний год в ней не было ни одной утечки информации о планировании и подготовке спецопераций.

Оккупанты взламывают "андроиды"

Россияне пытаются проникнуть в смартфоны. Они используют семь разновидностей шифрованных программных закладок (ШПЗ), которые внедряют дистанционно. Такие закладки могут снимать информацию с мессенджеров и прослушивать телефон онлайн. Но это не значит, что Украина беспомощна перед этим. "Враг проникает к нам, а мы проникаем к ним", – заинтриговал Малюк.

Малюк высказался о Киве и Крымском мосте

Он сказал, что Илья Кива отдал кармические долги перед украинцами, как и многие другие.

А после поражения Крымского моста западные спецслужбы сказали, что снимают шляпы. Но незаконное сооружение может услышать и третий "привет" от украинской спецслужбы.