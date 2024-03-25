Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Службы безопасности Украины Василий Малюк. В то же время он не стал официально подтверждать, что за ликвидацией ряда военных преступников стоит СБУ, передает 24 Канал.

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Малюк рассказал известные ему детали о Киве и Татарском

Глава СБУ отметил, что Илья Кива – это осужденный заочно госизменник, который предал Украину и работал долгое время на врага. И кроме того, что он собирал и передавал информацию о нашем государстве, он потом выехал в Россию, где продолжил работать на фсб и проводить ИПСО.

Он курировал ряд агентурных проникновений в Украине, занимался подготовкой различных диверсионных актов и много всего другого,

– отметил Малюк.

Он подчеркнул, что наказание постигло украинского предателя справедливое. В частности Киву – в виде пуль калибра 9×19 миллиметров в грудь с контрольным в голову.

Относительно Владлена Татарского Малюк отметил, что до 2014 года тот был заключен на территории Донецкой области. Затем террористы из так называемой "ДНР" освободили его, и Татарский начал участвовать в различных незаконных вооруженных формированиях и убивать украинцев.

"Впоследствии он набрал "публичный вес" и стал так называемым "рупором Донбасса" и ЧВК "Вагнера". У него было 1,5 миллиона подписчиков, хвастался, что убивал и насиловал и тому подобное. В свое время он организовал изнасилование наших военнопленных", – отметил Малюк.

Глава СБУ отметил, что поэтому Татарский кармически ответил перед украинским народом в виде подарочного бюста, начиненного взрывчаткой.

Тем временем военный преступник Прилепин подорвался в авто на противотанковой мине. Он остался жив, но получил повреждения таза и остался без гениталий.

Кроме того, по словам Малюка, министра внутренних дел так называемой "ЛНР" Корнета взрывчатка "нашла" в барбершопе во время бритья. Тот остался живым, но стал инвалидом на всю жизнь. А генпрокурор террористической группировки "ЛНР" Горенко в прямом смысле "выгорел на рабочем месте" от 800 граммов пластида.

Напоследок глава СБУ отметил, что все российские негодяи отдают кармические долги перед украинским народом. В то же время сама служба никогда официально не прокомментирует и не подтвердит свою причастность к ликвидации этих украинских предателей.