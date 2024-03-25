В день Службы безопасности Украины ее глава дал большое интервью. В нем он, в частности, рассказал о "хлопке" на российских НПЗ.
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Путин вынужден затянуть пояса
Генерал отметил, что в настоящее время СБУ уже осуществила ряд успешных операций по поражению нефтеперерабатывающих заводов страны – агрессорки.
Малюк напомнил, что именно за счет экспорта нефтепродуктов Россия пополняет свой бюджет. Это фактически треть бюджета оккупантов. И львиная часть идет именно на военные расходы,
Поэтому СБУ активно работает над минимизацией этих поступлений и перекрытием кислорода Путину, отметил военный.
Генерал отказался рассказывать о характеристиках беспилотников, которые атакуют НПЗ. Однако заверил, что благодаря им СБУ уже "минуснула" на 12 процентов добычу и переработку вражеской нефти.
Он напомнил, что с 1 марта Россия официально полностью приостановила экспорт бензина.
Отметим, что СБУ уже совершила 14 успешных атак на российские НПЗ, уже на треть сократившие экспорт российских нефтепродуктов.
"Хлопок" на заводах России: что известно
- Первым в этом году принимал в гостях "хлопок" Туапсинский нефтеперерабатывающий завод в одноименном курортном городе Туапсе на юге России. Известно, что в результате атаки 25 января была повреждена нефтеперерабатывающая установка. НПЗ прекратил свою работу.
- Ночью 31 января беспилотники "посетили" завод "Невский мазут" в Петербурге. Ранее горел угольный терминал "Новатек" в Ленинградской области.
- 3 февраля под ударом оказался завод Лукойл-Волгограднефтепереработка в Волгограде.
- 9 февраля пылали Ильский и Афипский нефтеперерабатывающие заводы. Оба расположены в Краснодарском крае. Последний – снабжал топливом оккупационную армию.
- Ночью 12 марта дроны ударили по заводу Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез. Повреждена установка перегонки нефти. Это один из самых крупных нефтеперерабатывающих заводов России. Туда враг вложил туда более 100 миллиардов рублей.
- 13 марта "хлопок" произошел в Рязани. Там на НПЗ загорелась установка блока теплообменника. Позже стало известно, что этот самый большой НПЗ Роснефти потерял 70% мощности.
- В тот же день были поражены Киришинефтеоргсинтез в Ленинградской области и Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области. Последний приостановил работу.
- Калужский "Первый завод" был поражен 15 марта. 16 марта, горели сразу три завода – Новокуйбышевский, Куйбышевский и Сызранский НПЗ.
- А 17 марта БПЛА атаковали НПЗ в Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае.
- Куйбышевский НПЗ в Самарской области приостановил работу после дроновой атаки в ночь на 23 марта. Также 23 марта горел нефтеперерабатывающий завод в Саратове.