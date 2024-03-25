У день Служби безпеки України її очільник дав велике інтерв'ю. У ньому він, зокрема, розповів про "бавовну" на російських НПЗ.

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Путін змушений затягнути паски

Генерал зазначив, що наразі СБУ вже здійснила низку успішних операцій з ураження нафтопереробних заводів країни – агресорки.

Малюк нагадав, що саме за рахунок експорту нафтопродуктів Росія поповнює свій бюджет. Це фактично третина бюджету окупантів. І левова частина – йде саме на військові витрати,

Тому СБУ активно працює над мінімізацією цих надходжень й перекриттям кисню пану Путіну, зазначив військовий.

Генерал відмовився розповідати про характеристики безпілотників, якими б'ють по НПЗ. Однак, запевнив, що завдяки ним СБУ вже "мінуснула" на 12 відсотків видобуток і переробку ворожої нафти.

Він нагадав, що з 1 березня Росія офіційно повністю зупинила експорт бензину.

Зазначимо, що СБУ вже здійснила 13 успішних атак на російські НПЗ, які вже на третину скоротили експорт російських нафтопродуктів.

"Бавовна" на заводах Росії: що відомо