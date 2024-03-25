Розгляд законопроєкту прокоментували народні депутати від "Слуги народу" та "Голосу", а також члени комітету Верховної Ради з національної безпеки та оборони.
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Депутатка Соломія Бобровська відповіла, що наразі обранці опрацювали 2100 правок – і ще залишилося 2190.
Нардеп від "Слуги народу" Ігор Копитін повідомив, що зараз депутатам-авторам правок надається право їх захистити на комітеті. Він зауважив, що деякі обговорення, особливо ті, що стосуються "соціально-болючих тем", займають "доволі тривалий час".
Саме через це складно прогнозувати термін, у який планується завершити розгляд правок.
Це стосується і прогнозів щодо другого читання у Верховній Раді. Сподіваюся, що його ухвалення відбудеться у стислі строки, адже це в інтересах держави та її національної безпеки,
– заявив Копитін.
Мобілізаційний законопроєкт: що відомо
- Комітет національної безпеки, оборони та розвідки підтримав ряд важливих правок до законопроєкту. Наприклад, електронний кабінет впроваджується як право, а не обов'язок. Окрім цього, Комітет відхилив норму про електронні повістки.
- Депутат від партії "Голос" Роман Лозинський розповів про шанси ухвалення норми про економічне бронювання. Він дуже сумнівається, що ця норма набере необхідну кількість голосів. Нагадаємо, що в Офісі президента вважають, що встановити порог для економічного бронювання слід у розмірі 30 – 35 тисяч гривень на місяць.
- Водночас 18 березня Роман Лозинський розповів, що до правок про штрафи й покарання для ухилянтів від мобілізації Комітет досі не дійшов. Він зазначив, що зараз не налагоджена робота з правоохоронним комітетом. За його словами, до фінального результату ще далеко.